28 Ekim hastaneler açık mı, kaça kadar çalışıyor 2024? Yarın sağlık ocağı, poliklinikler, eczaneler saat kaça kadar açık?

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28 Ekim Pazartesi günü Cumhuriyet Bayramı arifesi olarak hastanelerin, sağlık ocaklarının ve polikliniklerin durumu merak ediliyor. Peki, 28 Ekim'de hastaneler ve eczaneler nasıl hizmet verecek? İşte merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv) 28 Ekim Hastaneler Açık mı? 28 Ekim, sağlık kurumlarının öğlene kadar hizmet vermesi bekleniyor. Ancak, acil servisler 24 saat boyunca hizmet vermeye devam edecek bu nedenle acil sağlık ihtiyaçları için hastanelere başvurulabilir.