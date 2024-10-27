28 Ekim hastaneler açık mı, kaça kadar çalışıyor 2024? Yarın sağlık ocağı, poliklinikler, eczaneler saat kaça kadar açık?

28 Ekim Pazartesi günü Cumhuriyet Bayramı arifesi olarak hastanelerin, sağlık ocaklarının ve polikliniklerin durumu merak ediliyor. Peki, 28 Ekim'de hastaneler ve eczaneler nasıl hizmet verecek? İşte merak edilenler...
28 Ekim Pazartesi günü Cumhuriyet Bayramı arifesi olarak hastanelerin, sağlık ocaklarının ve polikliniklerin durumu merak ediliyor. Peki, 28 Ekim'de hastaneler ve eczaneler nasıl hizmet verecek? İşte merak edilenler...
28 Ekim Hastaneler Açık mı?
28 Ekim, sağlık kurumlarının öğlene kadar hizmet vermesi bekleniyor.
Ancak, acil servisler 24 saat boyunca hizmet vermeye devam edecek bu nedenle acil sağlık ihtiyaçları için hastanelere başvurulabilir.
28 Ekim Eczaneler Açık mı?
Eczaneler 28-29 Ekim tarihlerinde nöbetçi eczane uygulaması ile hizmet sunacak. Bu sayede vatandaşlar, acil ilaç ihtiyaçları için nöbetçi eczanelere başvurabilecekler. Eczanelerin açık olup olmadığını öğrenmek için yerel eczanelerin duyurularını takip etmek faydalı olacaktır.
Hastaneler Ne Zaman Açılacak?
30 Ekim Çarşamba günü hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler normal çalışma düzenine dönecek.
Bu tarihten itibaren tüm sağlık hizmetleri standart saatlerde sunulmaya devam edilecek.