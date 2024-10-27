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28 Ekim borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Salı Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar işlem görecek?

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken yatırımcılar 28-29 Ekim'de Borsa İstanbul’un (BIST) açık olup olmadığını merak ediyor. Hisse senedi alım satımı yapanlar için kritik olan bu tarihlerde işlem planlarını doğru yapmak büyük önem taşıyor. İşte merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 15:22 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 15:22
28 Ekim borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Salı Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar işlem görecek?

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Borsa'yı yakından takip eden yatırımcılar 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağını sorgulamaya devam ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

28 Ekim'de Borsa İstanbul Açık mı? İşlem Saatleri ve Tatil Detayları

Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim, yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Borsa İstanbul, bu kapsamda sabah saatlerinde açık olacak ancak öğleden sonra tatile girecek. 29 Ekim'de ise piyasa tamamen kapalı olacak. 30 Ekim'de borsa normal işleyişine geri dönecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

28 Ekim'de Borsa İstanbul İşlem Saatleri

Açılış: 09:40

Kapanış: 13:00

Öğle saatinden itibaren piyasa kapanacak ve yatırımcılar işlemlerine 30 Ekim Çarşamba günü kaldıkları yerden devam edebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Borsa İstanbul 2024 Resmi Tatil Takvimi

1 Ocak: Yeni Yıl Tatili – Kapalı

Ramazan Bayramı Arefesi: Yarım Gün (Saat 13:00'e kadar açık)

Ramazan Bayramı: Tam gün kapalı

23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – Kapalı

1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü – Kapalı

19 Mayıs: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – Kapalı

Kurban Bayramı Arefesi: Yarım Gün (Saat 13:00'e kadar açık)

Kurban Bayramı: Tam gün kapalı

15 Temmuz: Demokrasi ve Milli Birlik Günü – Kapalı

30 Ağustos: Zafer Bayramı – Kapalı

29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı – Kapalı

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yatırımcılar İçin Uyarı: Tatil Öncesi Dalgalanmalara Dikkat

28 Ekim'de borsada işlemler, öğlen kapanışı öncesinde yoğun olabilir. Tatil sürecinde uluslararası piyasalarda yaşanabilecek değişiklikler, Borsa İstanbul'un 30 Ekim'deki açılışına doğrudan yansıyabilir. Bu nedenle yatırımcıların stratejilerini dikkatli şekilde planlamaları önemlidir.

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