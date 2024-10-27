28 Ekim banka çalışma saatleri 2024: Pazartesi bankalar saat kaça kadar açık olacak? 29 Ekim EFT, havale yapılacak mı?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Salı günü tüm kamu kurumları ve bankalar hizmet vermeyecek. 28 Ekim Pazartesi günü ise resmi tatil yarım gün olarak uygulanacak. Bu durumda vatandaşların bankacılık işlemlerini zamanında planlamaları önem taşıyor. İşte 28 ve 29 Ekim'de bankaların çalışma saatleriyle ilgili detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
28 Ekim Pazartesi: Bankalar Öğlene Kadar Açık
28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı arifesi olması nedeniyle yarım gün tatil ilan edilmiştir. Bu doğrultuda bankalar sabah mesaisine normal saatte başlayacak.
Ancak öğle saatine kadar işlem yapacak olup 13:00 itibarıyla kapanacak.
(Takvim Foto Arşiv)
Öğleden sonra bankalarda hiçbir işlem gerçekleştirilemeyecek.
Vatandaşlar EFT, havale, fatura ödeme veya para yatırma gibi işlemlerini sabah saatlerinde tamamlamalıdır.