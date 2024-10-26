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Trafik kazalarında kritik öneme sahip: Rentek manevrası nedir, nasıl uygulanır?

Rentek manevrası kaza anlarında kritik öneme sahip. Peki, rentek manevrası nedir, nasıl uygulanır? İşte rentek manevrası uygulama adımlarına ilişkin bilinmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 23:50 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 23:50
Trafik kazalarında kritik öneme sahip: Rentek manevrası nedir, nasıl uygulanır?

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Bazı manevralar kaza anlarında kritik öneme sahip. Bu noktada rentek manevrası bilmek önem taşıyor. Peki, rentek manevrası nedir, nasıl uygulanır? İşte rentek manevrası uygulama adımları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Rentek manevrası nedir?

Rentek manevrası bir kazada solunum durması, yangın veya patlama gibi acil durumlarda yaralıyı güvenli bir şekilde araçtan çıkarma tekniğidir. Bu manevra omurilik hasarı riskini en aza indirerek yaralının güvenli bir şekilde araçtan çıkarılmasını sağlar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Rentek manevrası nasıl uygulanır?

Peki nasıl uygulanır? İlk olarak olay yeri dikkatlice değerlendirilir; herhangi bir patlama veya yangın tehlikesi varsa çevrenin güvenliği sağlanır. Ardından yaralının bilinci omuzlarına hafifçe dokunarak ve "İyi misiniz?" diye sorularak kontrol edilir ve çevrede birileri varsa 112'ye haber verilmesi istenir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yaralının solunum durumu gözlemlenir

Yaralının solunum durumu gözlemlendikten sonra ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunup emniyet kemeri açılır. Yaralının yanına geçilerek bir el ile kol, diğer el ile çene hafifçe kavranarak boyun sabitlenir. Baş, boyun ve gövde hizası bozulmadan, yavaşça araçtan dışarı çekilir ve yere ya da sedyeye güvenle yerleştirilir.

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