Trafik kazalarında kritik öneme sahip: Rentek manevrası nedir, nasıl uygulanır?

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Bazı manevralar kaza anlarında kritik öneme sahip. Bu noktada rentek manevrası bilmek önem taşıyor. Peki, rentek manevrası nedir, nasıl uygulanır? İşte rentek manevrası uygulama adımları...

(Takvim Foto Arşiv) Rentek manevrası nedir? Rentek manevrası bir kazada solunum durması, yangın veya patlama gibi acil durumlarda yaralıyı güvenli bir şekilde araçtan çıkarma tekniğidir. Bu manevra omurilik hasarı riskini en aza indirerek yaralının güvenli bir şekilde araçtan çıkarılmasını sağlar.