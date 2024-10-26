Gece uyumadan önce sakın bunu yapmayın! Uzun süre maruz kalmak felç ve kanser riskini tetikliyor

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Pek çok insan gece uyumadan önce odada hafif bir aydınlatma tercih ediyor. Ancak uzmanlar düşük şiddette bile olsa geceleri aydınlık bir ortamda uyumanın sağlık açısından riskler barındırdığını belirtiyor. Araştırmalara göre gece ışık altında uyumak melatonin hormonunun salınımını engelleyerek vücudun doğal ritmini bozabiliyor. Öte yandan bu durum uzun vadede bağışıklık sistemini zayıflatıp kanser ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İşte habere dair önemli detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Olumsuz etkileri tespit edildi Bilim insanları geceleri yapay ışığa maruz kalmanın sağlık üzerinde ciddi etkileri olabileceğini belirtti. Dişi fareler üzerinde yapılan deneyler geceleri ışık açık uyuyan farelerin kısır olma riskinin arttığını ortaya koyarken bu durumun hormon dengesi ve üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı gözlemlendi. Işığa maruz kalmanın özellikle melatonin gibi uyku ve düzenleyici hormonların üretimini baskıladığı belirtiliyor. Melatonin seviyelerindeki düşüşler ise bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir.