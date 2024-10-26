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Gece uyumadan önce sakın bunu yapmayın! Uzun süre maruz kalmak felç ve kanser riskini tetikliyor

Geceleri yapay ışığa maruz kalmanın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri dikkat çekiyor. Son araştırmalar ışığında özellikle dişi fareler üzerinde yapılan deneyler bu durumun risklerini ortaya koyuyor. İşte habere ilişkin önemli detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 18:56 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 18:56
Gece uyumadan önce sakın bunu yapmayın! Uzun süre maruz kalmak felç ve kanser riskini tetikliyor

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Pek çok insan gece uyumadan önce odada hafif bir aydınlatma tercih ediyor. Ancak uzmanlar düşük şiddette bile olsa geceleri aydınlık bir ortamda uyumanın sağlık açısından riskler barındırdığını belirtiyor. Araştırmalara göre gece ışık altında uyumak melatonin hormonunun salınımını engelleyerek vücudun doğal ritmini bozabiliyor. Öte yandan bu durum uzun vadede bağışıklık sistemini zayıflatıp kanser ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İşte habere dair önemli detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Olumsuz etkileri tespit edildi

Bilim insanları geceleri yapay ışığa maruz kalmanın sağlık üzerinde ciddi etkileri olabileceğini belirtti. Dişi fareler üzerinde yapılan deneyler geceleri ışık açık uyuyan farelerin kısır olma riskinin arttığını ortaya koyarken bu durumun hormon dengesi ve üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı gözlemlendi. Işığa maruz kalmanın özellikle melatonin gibi uyku ve düzenleyici hormonların üretimini baskıladığı belirtiliyor. Melatonin seviyelerindeki düşüşler ise bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kalp hastalığı ve felç riskini tetikliyor

Diğer yandan gece uyurken ışığa maruz kalmanın sadece kısırlık değil aynı zamanda kalp hastalığı, obezite ve felç riskini de artırabileceği ifade ediliyor. Bu risklerin temelinde yapay ışığın sirkadiyen ritim üzerindeki bozucu etkisi yatmakta.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu durum uzun vadede kan basıncının yükselmesi, sinir sisteminin bozulması ve vücudun kortizol gibi stres hormonlarını dengeleyememesi gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

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