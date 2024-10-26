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Bu uyarılar kalbinizin zayıf olduğunu gösteriyor! Uzmanlara göre en belirgin işareti...

Kalp sağlığı, genel vücut sağlığımızın temel taşlarından biri. Son dönemde hareketsiz yaşam tarzı gibi etkenler kalp hastalıklarının görülme sıklığını tetikliyor. Uzmanlar kalbin zayıf olduğunu gösteren üç belirtiyi açıkladı. Peki bu işaretler neler? İşte habere dair önemli detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 17:01 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 17:32
Bu uyarılar kalbinizin zayıf olduğunu gösteriyor! Uzmanlara göre en belirgin işareti...

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Modern yaşamın sağlıksız alışkanlıkları kalp sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturuyor. Bu konuda uyarılarda bulunan ünlü kalp cerrahı Dr. Jeremy London, kalp zayıflığının erken teşhisi için göz ardı edilmemesi gereken üç önemli belirtiyi paylaştı. İşte konuya ilişkin önemli detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Günlük aktivitelerde ortaya çıkan sinyallere dikkat

Kalp zayıflığının en yaygın işaretlerinden biri hafif tempolu yürüyüşlerde bile gelişen nefes darlığıdır. Mayo Clinic uzmanları bu tür bir nefes darlığının kalp veya akciğer sorunlarından kaynaklanabileceğini ve vücudun yeterince oksijen alamaması sonucu oluştuğunu belirtiyor. NJ Kardiyovasküler Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalara göre ise nefes darlığına ek olarak ayak bileklerinde şişlik, titreme veya yüksek ateş gibi belirtiler acil bir müdahale gerektirebilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Uyku pozisyonuna dikkat

Uyku sırasında nefes almada zorlanma yani tıp dilinde "ortopne" olarak bilinen durum kalp zayıflığının önemli göstergelerinden biridir. Uzmanlar yatar pozisyondayken nefes darlığı yaşanmasının özellikle kalp yetmezliğinin erken belirtilerinden biri olabileceğini ifade ediyor. Birden fazla yastıkla uyumak zorunda kalan, göğüs ağrısı veya çarpıntı gibi ek şikayetleri olan kişilerin kardiyolojik muayeneden geçmeleri önem taşıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Uzman tanısı önemli

Ayrıca bacaklarda meydana gelen şişlikler (ödem) de kalbin yeterince işlev görmediğinin bir göstergesi olabilir. Dr. London, özellikle aniden gelişen ve belirgin bir sebebi olmayan şişliklerin kalp yetmezliğine işaret edebileceğini söylüyor. Bu tür şişliklere göğüs ağrısı, nefes darlığı veya kanlı öksürük gibi şikayetler eşlik ediyorsa zaman kaybetmeden bir kardiyoloji uzmanına başvurmak gerektiğini vurguluyor.

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