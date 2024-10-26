Bu uyarılar kalbinizin zayıf olduğunu gösteriyor! Uzmanlara göre en belirgin işareti...

(Takvim Foto Arşiv)

Günlük aktivitelerde ortaya çıkan sinyallere dikkat

Kalp zayıflığının en yaygın işaretlerinden biri hafif tempolu yürüyüşlerde bile gelişen nefes darlığıdır. Mayo Clinic uzmanları bu tür bir nefes darlığının kalp veya akciğer sorunlarından kaynaklanabileceğini ve vücudun yeterince oksijen alamaması sonucu oluştuğunu belirtiyor. NJ Kardiyovasküler Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalara göre ise nefes darlığına ek olarak ayak bileklerinde şişlik, titreme veya yüksek ateş gibi belirtiler acil bir müdahale gerektirebilir.