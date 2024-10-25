Bu burçlar ne yaparsa yapsın yüzleri gülmüyor! En talihsiz burçlar hangileri?

Hayatın karmaşasında bazı burçlar talihsizliklerle daha fazla karşılaşma eğiliminde olabilir. Duygusal zorluklar, ilişki sorunları ve beklenmedik engeller bu burçların yaşamlarını etkiliyor. Astrolojik özellikleri sayesinde belirli burçlar yaşamlarında daha fazla mücadele edebiliyorlar. Peki en talihsiz burçlar hangileri? İşte yüzleri gülmeyen burçlar...