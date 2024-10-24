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Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek 2024? 26-27-28-29 Ekim tatil mi? 28 Ekim Pazartesi resmi tatil mi?

Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümü olan 29 Ekim yaklaşırken gözler tatil takvimine çevrildi. Her yıl coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı bu sene de çeşitli etkinliklerle dolu geçecek. Hem kutlamalara katılmak isteyenler hem de kısa süreli tatil planları yapmayı düşünen vatandaşlar tatil takvimini yakından inceliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 14:47 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 14:47
Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek 2024? 26-27-28-29 Ekim tatil mi? 28 Ekim Pazartesi resmi tatil mi?

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Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutlayacak. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle coşku dolu bir bayram geçmesi bekleniyor. Ancak, bayram öncesinde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri, tatilin kaç gün süreceği.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu nedenle Bayram tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek.

Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek 2024? 26-27-28-29 Ekim tatil mi? 28 Ekim Pazartesi resmi tatil mi?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Öte yandan bankalar ve diğer özel ve resmi kurumlarda da resmi tatil işleyişi olacak.

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