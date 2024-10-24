Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek 2024? 26-27-28-29 Ekim tatil mi? 28 Ekim Pazartesi resmi tatil mi?

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutlayacak. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle coşku dolu bir bayram geçmesi bekleniyor. Ancak, bayram öncesinde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri, tatilin kaç gün süreceği.
(Takvim Foto Arşiv)
CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Bu nedenle Bayram tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek.