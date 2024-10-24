Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün sürecek 2024? 26-27-28-29 Ekim tatil mi? 28 Ekim Pazartesi resmi tatil mi?

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutlayacak. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle coşku dolu bir bayram geçmesi bekleniyor. Ancak, bayram öncesinde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri, tatilin kaç gün süreceği.