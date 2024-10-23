Kombi ve petek havası nasıl alınır? Kışa 5 dakikada hazırlık adımları! Hem daha sıcak hem daha ekonomik olacak

KIŞA HAZIRLIKTA BUNLARI YAPTIĞINIZDAN EMİN OLDUN
Kombi ve petek bakımlarının ardından son kontrolleri yaparak kış için tam hazır hale gelebilirsiniz:
- Kombi Modu: Kombiyi kış moduna aldığınızdan emin olun.
- Oda Termostatı: Eğer bir oda termostatı kullanıyorsanız, sıcaklık ayarlarını kontrol edin.
- Fatura Takibi: Düzenli bakım enerji tüketimini azaltarak faturaların daha makul olmasını sağlar.
ADIM ADIM KOMBİ BAKIMI
Kombi bakımına başlamadan önce cihazın kapalı olduğundan ve elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olun. Ardından şu adımları takip edebilirsiniz:
- Filtre Temizliği: Kombinin altındaki su filtresini dikkatlice çıkarın ve musluk altında temizleyin. Bu filtre tıkanırsa su akışı engellenebilir.
- Basınç Kontrolü: Kombi basıncını kontrol edin. Basınç, genellikle 1.5 bar seviyesinde olmalıdır. Eğer düşükse, su ekleyerek normal seviyeye getirin.
- Brülör ve Fan Kontrolü: Toz birikimi kombinin iç parçalarında performans düşüşüne neden olabilir. Filtre ve brülörlerin temizliğini bir uzmana yaptırmanız önerilir.
- Gaz Kaçağı Kontrolü: Gaz bağlantı noktalarını dikkatlice inceleyin ve bir sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
- Hava Tahliyesi: Kombiyi açarak radyatörlerin ısınmasını gözlemleyin. Düzgün ısınmayan peteklerin havası alınmalıdır.
KOMBİ BAKIMI NEDEN ÖNEMLİ?
Kombi bakımı, cihazın uzun ömürlü olmasını sağlarken arıza riskini en aza indirir. Ayrıca bakım yapılmayan kombiler, gereksiz enerji tüketimine yol açabilir. Bu da hem faturaları artırır hem de daha düşük ısınma performansı sunar. Bakımın düzenli yapılması, kombinin en verimli şekilde çalışmasını sağlar.
Yılda bir kez bakım yaptırmak önerilir ve bu işlemi uzman bir teknisyene yaptırmak en doğrusudur. Ancak temel temizlik ve kontrol işlemleri kullanıcı tarafından da yapılabilir.