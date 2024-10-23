SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Keşfet Haberleri

Kombi ve petek havası nasıl alınır? Kışa 5 dakikada hazırlık adımları! Hem daha sıcak hem daha ekonomik olacak

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla evleri sıcak tutmanın önemi artıyor. Doğru ve zamanında yapılan kombi bakımı, ısıtma verimliliğini artırırken enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, peteklerin havasını almak, ısınma performansını optimize etmek için kritik bir adımdır. Bu yazıda, kombi bakımı ve petek havası alma işlemlerini adım adım anlatıyor, evinizi kışa hazırlamanın pratik yollarını sunuyoruz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 21:09 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 21:09
Kombi ve petek havası nasıl alınır? Kışa 5 dakikada hazırlık adımları! Hem daha sıcak hem daha ekonomik olacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kış aylarında ısınma verimliliğini artırmak ve gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmek için kombi bakımı ve petek havası alma işlemleri büyük önem taşıyor. Kombilerin düzenli bakımı hem arıza riskini azaltır hem de yakıt tasarrufu sağlar. Peteklerdeki hava ise ısınmayı engelleyebileceği için periyodik olarak tahliye edilmelidir. İşte kış öncesi evinizi ısıya hazırlamanın en pratik yolları.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

PETEK HAVASI NASIL ALINIR?

Peteklerde biriken hava, ısınmayı engelleyerek odaların daha soğuk kalmasına neden olabilir. Peteklerin havasını almak için ihtiyacınız olan tek şey bir purjör anahtarı veya düz tornavidadır.

PETEK HAVASI ALMA ADIMLARI

  1. Radyatörlerin Soğumasını Bekleyin: Hava alma işlemini petekler soğukken yapın. Aksi takdirde sıcak suyun fışkırma riski olabilir.

  2. Purjör Vanasını Bulun: Peteklerin yan tarafında bulunan küçük vanayı bulun. Purjör anahtarını veya tornavidayı buraya yerleştirin.
  3. Vanayı Yavaşça Açın: Vanayı açtığınızda hava çıkışı başlayacaktır. Bir süre sonra hava bittiğinde su akmaya başlar. İşte bu noktada vanayı tekrar kapatın.
  4. Basıncı Kontrol Edin: Tüm peteklerin havasını aldıktan sonra kombi basıncını kontrol edin. Basınç düşmüşse su ekleyerek 1.5 bar seviyesine getirin.
Kombi ve petek havası nasıl alınır? Kışa 5 dakikada hazırlık adımları! Hem daha sıcak hem daha ekonomik olacak

KIŞA HAZIRLIKTA BUNLARI YAPTIĞINIZDAN EMİN OLDUN

Kombi ve petek bakımlarının ardından son kontrolleri yaparak kış için tam hazır hale gelebilirsiniz:

  • Kombi Modu: Kombiyi kış moduna aldığınızdan emin olun.
  • Oda Termostatı: Eğer bir oda termostatı kullanıyorsanız, sıcaklık ayarlarını kontrol edin.
  • Fatura Takibi: Düzenli bakım enerji tüketimini azaltarak faturaların daha makul olmasını sağlar.

ADIM ADIM KOMBİ BAKIMI

Kombi bakımına başlamadan önce cihazın kapalı olduğundan ve elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olun. Ardından şu adımları takip edebilirsiniz:

  1. Filtre Temizliği: Kombinin altındaki su filtresini dikkatlice çıkarın ve musluk altında temizleyin. Bu filtre tıkanırsa su akışı engellenebilir.
  2. Basınç Kontrolü: Kombi basıncını kontrol edin. Basınç, genellikle 1.5 bar seviyesinde olmalıdır. Eğer düşükse, su ekleyerek normal seviyeye getirin.
  3. Brülör ve Fan Kontrolü: Toz birikimi kombinin iç parçalarında performans düşüşüne neden olabilir. Filtre ve brülörlerin temizliğini bir uzmana yaptırmanız önerilir.
  4. Gaz Kaçağı Kontrolü: Gaz bağlantı noktalarını dikkatlice inceleyin ve bir sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
  5. Hava Tahliyesi: Kombiyi açarak radyatörlerin ısınmasını gözlemleyin. Düzgün ısınmayan peteklerin havası alınmalıdır.

KOMBİ BAKIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Kombi bakımı, cihazın uzun ömürlü olmasını sağlarken arıza riskini en aza indirir. Ayrıca bakım yapılmayan kombiler, gereksiz enerji tüketimine yol açabilir. Bu da hem faturaları artırır hem de daha düşük ısınma performansı sunar. Bakımın düzenli yapılması, kombinin en verimli şekilde çalışmasını sağlar.

Yılda bir kez bakım yaptırmak önerilir ve bu işlemi uzman bir teknisyene yaptırmak en doğrusudur. Ancak temel temizlik ve kontrol işlemleri kullanıcı tarafından da yapılabilir.

Kalp krizine sebep oluyormuş: Herkesin sofrasında var! Risk 3 kat birden artıyorKalp krizine sebep oluyormuş: Herkesin sofrasında var! Risk 3 kat birden artıyor
Kalp krizine sebep oluyormuş: Herkesin sofrasında var! Risk 3 kat birden artıyor
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızının son haline bakın! Yeni yaş yeni resim deyip yayınladı!Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızının son haline bakın! Yeni yaş yeni resim deyip yayınladı!
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın kızının son haline bakın! "Yeni yaş yeni resim" deyip yayınladı!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TUSAŞ açıklaması: Hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır
Son dakika: Ankara TUSAŞ’a zamanlaması manidar terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var... Açıklamalar peş peşe
TUSAŞ neden hedef alındı? TUSAŞ’ın Türkiye için önemi nedir?
TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı: Teröristler taksi durağına el ele gelmiş!
Siyasi partilerden TUSAŞ’a düzenlenen saldırıya ilişkin ortak tepki
Rams Park’ta sürprize izin yok! Galatasaray Elfsborg’u 4-3 yendi
TUSAŞ tesisine yönelik terör saldırısının şifresi İsrail basınında
Kazan’da ’kazan kazan’ vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğan temaslara başladı
Narin Güran’ı 33 dakikada katlettiler! Yeni görüntü ortaya çıktı... Duruşma tarihi belli oldu
Siyasette ’Öcalan’ polemiği! Dervişoğlu kürsüden urgan attı Bahçeli o ipi odasına astı
FETÖ’de sosyal çöküş: Bold Medya ve Turkisminute siteleri hacklendi!
İsrail’i karıştıran klip! Herzi Halevi alay konusu oldu: Ordudan kanala açık tehdit
Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’den yine FETÖ propagandası! İlk skandalı değil... Bunu kim koruyor?
Epstein ve Diddy listelerinin ortak paydası! Bill Gates’ten Kamala Harris’e 50 milyon dolar bağış
Jose Mourinho’dan 5 yıldızla ilgili şok rapor!
SON DAKİKA