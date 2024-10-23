İstanbulluların yeni göz bebeği: Herkes bu sahile akın ediyor! Kadıköy’ü Beşiktaş’ı geçti

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Kadıköy'ü Beşiktaş'ı geçti
Plajın simgelerinden biri olan Bakireler Anıtı, 1953 yılında deniz içine inşa edilmiştir. Altı sütun üzerinde yükselen kubbesi ve ortasındaki Venüs heykeli ile dikkat çeken anıtın zamanla yapılan dolgu çalışmaları sonucu bir kısmı toprak altında kalmıştır. Ancak günümüzde koruma projeleri kapsamında yeni bir konuma taşınarak yeniden hayat buldu ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
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Süreyya Plajı İstanbul'un karmaşasından kaçmak ve doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası. Kadıköy ve Beşiktaş gibi uğrak sahil rotaları dışında yeni yerler arayanlar burayı sıklıkla tercih ediyor. Temiz denizi, huzurlu atmosferi ve tarihi dokusuyla burası İstanbul'un saklı güzelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.