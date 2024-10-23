En yeni, anlamlı, duygulu 29 Ekim şiirleri: 1, 2, 3, 4, 5 kıtalık uzun, kısa Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler!

Her sene büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde program hazırlıkları yavaş yavaş başladı. Milyonlarca öğrenci bu süreçte Cumhuriyet Bayramı şiir lerini araştırmaya başladı. İşte birbirinden anlamlı ve duygulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

Cumhuriyet kuruldu, Türk'ün sesi duyuldu, Törenlerle kutlandı, Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi, Vatanımın neşesi, Kucaklıyor herkesi, Yirmi Dokuz Ekimler.

En güzel günümüzdür, Demokrasi ürünüdür, Atatürk'ün eseridir, Yirmi Dokuz Ekimler.

(Takvim Foto Arşiv)

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram.

Yurtta üç gece, üç gün,

Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE