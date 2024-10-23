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En yeni, anlamlı, duygulu 29 Ekim şiirleri: 1, 2, 3, 4, 5 kıtalık uzun, kısa Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala öğrenciler etkinlik zamanında okumak için şiir araştırmalarına başladı. Ezberlenen şiirler, düzenlenen etkinliklerde bu anlamlı günün önemine vurgu yapacak. Anlamlı, duygulu, en güzel 29 Ekim şiirleri bu sene de törenlerde duyulacak. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için Cumhuriyet'in 101. yılına özel duygulu 29 Ekim şiirlerini bir araya getirdik. İşte, birbirinden güzel ve anlamlı 2 kıtalık 3 kıtalık ve 4 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 09:16 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 09:16
En yeni, anlamlı, duygulu 29 Ekim şiirleri: 1, 2, 3, 4, 5 kıtalık uzun, kısa Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler!

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Her sene büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde program hazırlıkları yavaş yavaş başladı. Milyonlarca öğrenci bu süreçte Cumhuriyet Bayramı şiirlerini araştırmaya başladı. İşte birbirinden anlamlı ve duygulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

29 EKİM

En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE

En yeni, anlamlı, duygulu 29 Ekim şiirleri: 1, 2, 3, 4, 5 kıtalık uzun, kısa Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CUMHURİYET

Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AKDENİZ'E DOĞRU

EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,

ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…


Sakarya'dan su içtik o çeIik süngüIerIe,

YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.


"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk…

Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…


Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.


Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.


Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Ömer Bedrettin UŞAKLI

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CUMHURİYET

Genç, ihtiyar, kadın, kız,

İşte sokaklardayız.

Başımızda ay yıldız

Seninle Cumhuriyet.


Kurtuluş Savaşı'nın

Bize armağanısın.


İnsanım aydınlansın,

Seninle Cumhuriyet.


Sen özgürlük yolusun,

Güzellikler dolusun.

Yolum doğruluk olsun,

Seninle Cumhuriyet.


Atatürk önderimiz,

Işıklı izindeyiz.

Mutluyuz, sevinçliyiz,

Seninle Cumhuriyet.


Mehmet ŞAHİN

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