Beytüşşebap hangi ile bağlı, nerede? Beytüşşebap ili nüfusu ve tarih! BEYTÜŞŞEBAP ne demek?

İçişleri Bakanlığı, teröristlerin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, hain saldırıyı gerçekleştirenlerin kimlikleri belli olduğu zaman açıklama yapılacağı ifade edildi.

BEYTÜŞŞEBAP NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI?

Beytüşşebap, Türkiye'nin güneydoğusunda, Şırnak iline bağlı bir ilçedir. İlçe, özellikle dağlık ve engebeli arazisiyle bilinir ve yüksek rakımı nedeniyle karasal iklim özellikleri gösterir. Hakkâri ve Siirt gibi illere komşu olan Beytüşşebap, Irak sınırına da oldukça yakındır.

-Cumhuriyetin ilk yıllarında Beytüşşebap, Siirt iline bağlıydı.

-1936 yılında Hakkâri'ye bağlanan ilçe, bu dönemde de bölgesel bir öneme sahipti.

- 1990 yılında Şırnak'ın il statüsü kazanmasıyla Beytüşşebap, Şırnak iline bağlanarak bugünkü idari yapısını kazanmıştır.

BEYTÜŞŞEBAP NE DEMEK?

Beytüşşebap, kelime anlamı olarak Beyt ve Şebap kelimelerinden elde edilmiş Arapça bir birleşik isimdir. Gençlerin evi anlamındadır. Havası ve suyu sağlıklı olduğundan bu topraklara daima genç kalanlar anlamında olmak üzere Beytüşşebap denilmiştir.

Beytüşşebap tarihi eskilere dayanır. M. Ö. 1000-7000 yılları arasında Neolitik dönemlere ait kayalara kazınmış resim ve kompozisyonların bulunması, ilçede 12. 000 yıl öncesi insanların yaşadığı ve yerleşik bir düzenlerinin olduğunu gösterir. Ancak yörenin dağlık ve engebeli oluşu gelişmesine mani olmuştur. Yöre insanı bu kayalara kazınmış figürlerden de anlaşılacağı üzere hayvancılık, avcılık ve tarımla uğraştığını gösterir. İlçe Asur, Babil ve Medler döneminde BOTAN bölgesinin yaylaları olarakta kullanılmıştır.