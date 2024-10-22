Sahte olup olmadığı böyle anlaşılıyor: Özellikle çakmakla yakıldığında

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit ve hileli gıda listeleri açıklanmıştı. Paylaşılan listelere dair çarpıcı detaylar gündemini korurken dosyaya her geçen gün yeni ürün ve markalar eklenmeye devam ediyor. Bu noktada vatandaşlar satın aldıkları ürünlerin sahte olup olmadığını anlamanın yollarını araştırıyor. Peki kaşar peynirin sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte habere ilişkin merak edilenler...
(Takvim Foto Arşiv)
Kaşar peynirin sahte olduğu nasıl anlaşılır?
📌Sahte kaşar peynir kesildiğinde bıçağa yapışır.
📌Sahte kaşar peynir çakmakla yakıldığında çok fazla duman çıkar ve peynir yanar. Öte yandan gerçek bir kaşar peyniri yaktığınızda çok az duman çıkar ve peynir yanmaz sadece erir.
(Takvim Foto Arşiv)
📌Sahte kaşar peynirle tost yapıldığında peynir tost peyniri olarak belirtilse dahi uzamaz, gerçek kaşar peyniri erittiğinizde uzadıkça uzar.
📌Gerçek kaşar peynir kesildikten sonra dümdüz ve pürüzsüz görünür ancak sahte kaşar peynir duvar gibi pürüzlü bir yüzeye sahiptir ve çatlakları mevcuttur.