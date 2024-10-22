Sahte olup olmadığı böyle anlaşılıyor: Özellikle çakmakla yakıldığında

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit ve hileli gıda listeleri açıklanmıştı. Paylaşılan listelere dair çarpıcı detaylar gündemini korurken dosyaya her geçen gün yeni ürün ve markalar eklenmeye devam ediyor. Bu noktada vatandaşlar satın aldıkları ürünlerin sahte olup olmadığını anlamanın yollarını araştırıyor. Peki kaşar peynirin sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte habere ilişkin merak edilenler...