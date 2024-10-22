Kedilerin gizli yeteneği ortaya çıktı: Sizi anladıklarını biliyor muydunuz?

Bu araştırmada kediler, belirli sözcüklerin karşılığını temsil eden görselleri, diğerlerinden daha sık ve doğru şekilde seçti. Özellikle "yemek", "oyuncak" gibi sıkça kullanılan kelimelere karşı daha güçlü tepkiler verdikleri gözlemlendi. Kedilerle ilgili yaygın bir algı, onların daha bağımsız ve komutlara karşı duyarsız olduğu yönündeydi. Ancak bu araştırma, kedilerin insanlarla iletişim kurmada daha derin bir kapasiteye sahip olabileceğini öne sürüyor.

Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kedilerin insan dilini öğrenme kapasitelerinin, tıpkı köpeklerde olduğu gibi, farklı eğitim teknikleriyle daha da geliştirilebileceğini söylüyor. Araştırmacılardan Dr. Saito "Bu yeteneğin evcil kedilerin sosyal hayatlarında daha da anlamlı olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle ev içindeki günlük aktivitelerde sözel ipuçlarına yanıt verebilme yetileri, kedilerin sahipleriyle kurduğu bağı güçlendirebilir" diye ekledi.