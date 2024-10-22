Aynaya bile bakamıyorlar! En utangaç burçlar hangileri?

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Astroloji, kişilik özelliklerimizi ve davranışlarımızı etkileyen önemli bir etken olarak kabul ediliyor. Öte yandan bazı burçlar doğaları gereği utangaç ve çekingen olabilir. Peki en utangaç burçlar hangileri? İşte en çekingen burçlar...

(Takvim Foto Arşiv) Başak (23 Ağustos - 22 Eylül) Başak burcu insanları genellikle detaylara odaklanır ve mükemmeliyetçi bir yapıya sahiptir. Bu nedenle kendilerini eleştirmeye meyillidirler. Aynaya bakmak kendilerine dair olumsuz düşünceleri tetikleyebilir ve bu da onları rahatsız eder.