29 Ekim şiirleri: 1, 2, 3, 4, 5 kıtalık uzun, kısa Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler! En yeni, anlamlı, duygulu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 'na sayılı günler kala öğrenciler etkinlik zamanında okumak için şiir araştırmalarına başladı. Ezberlenen şiirler, düzenlenen etkinliklerde bu anlamlı günün önemine vurgu yapacak. Anlamlı, duygulu, en güzel 29 Ekim şiirleri bu sene de törenlerde duyulacak. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için Cumhuriyet'in 101. yılına özel duygulu 29 Ekim şiirlerini bir araya getirdik. İşte, birbirinden güzel ve anlamlı 2 kıtalık 3 kıtalık ve 4 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

Cumhuriyet kuruldu, Türk'ün sesi duyuldu, Törenlerle kutlandı, Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi, Vatanımın neşesi, Kucaklıyor herkesi, Yirmi Dokuz Ekimler.

En güzel günümüzdür, Demokrasi ürünüdür, Atatürk'ün eseridir, Yirmi Dokuz Ekimler.

(Takvim Foto Arşiv)

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram.

Yurtta üç gece, üç gün,

Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE