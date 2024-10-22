29 Ekim şiirleri: 1, 2, 3, 4, 5 kıtalık uzun, kısa Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler! En yeni, anlamlı, duygulu

(Takvim Foto Arşiv)
CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR
(Takvim Foto Arşiv)
AKDENİZ'E DOĞRU
EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,
ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…
Sakarya'dan su içtik o çeIik süngüIerIe,
YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.
"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk…
Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…
Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.
Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.
Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.
Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…
Ömer Bedrettin UŞAKLI
(Takvim Foto Arşiv)
CUMHURİYET
Genç, ihtiyar, kadın, kız,
İşte sokaklardayız.
Başımızda ay yıldız
Seninle Cumhuriyet.
Kurtuluş Savaşı'nın
Bize armağanısın.
İnsanım aydınlansın,
Seninle Cumhuriyet.
Sen özgürlük yolusun,
Güzellikler dolusun.
Yolum doğruluk olsun,
Seninle Cumhuriyet.
Atatürk önderimiz,
Işıklı izindeyiz.
Mutluyuz, sevinçliyiz,
Seninle Cumhuriyet.
Mehmet ŞAHİN