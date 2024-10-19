Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan kornişon turşular hemen her yemeğin yanına çok yakışıyor. Üstelik ekşi aroması ve sağlığa faydalarıyla bilinen bu turşuyu evde hazırlamak oldukça pratik. Peki evde kütür kütür turşu nasıl hazırlanır? 43 yılık deneyime sahip turşu ustasına kulak veriyoruz! İşte tarifte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta...
43 yıllık turşucu sırrı paylaştı! Böyle yaparsanız sene boyunca kütür kütür kalıyor
Kış aylarının vazgeçilmezi olan kornişon turşusu lezzetinin yanı sıra sağlığa faydalarıyla da dikkat çekiyor. Kendi mutfağınızda pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarifin kütür kütür kalması için özellikle dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Peki kütür kütür turşu yapmanın sırrı ne? İşte tarife ilişkin detaylar...
İÇİNDEKİLER
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan turşu sadece damak tadını zenginleştirmekle kalmaz aynı zamanda sağlık açısından da birçok fayda sunar. Özellikle kornişon turşusu bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Öte yandan zengin probiyotik içeriği ve sindirim sistemine olumlu etkiler sağlamasıyla öne çıkıyor. Evde kolayca hazırlanabilen kornişon turşusu hem sağlıklı bir atıştırmalık hem de yemeklerin yanında mükemmel bir eşlikçi olarak tercih ediliyor.
43 yıllık turşucu püf noktayı açıkladı
Kendi kornişon turşunuzu hazırlarken 43 yıllık deneyime sahip bir turşucudan alınan altın değerindeki ipucu ile lezzetini katlayabilirsiniz! Peki nedir bu ipucu? Öncelikle turşularınızın kütür kütür kalmasını sağlamak adına içine bir miktar üzüm sirkesi eklemeyi unutmayın. Bu basit ama etkili yöntemle kış boyunca bozulmadan ve yumuşamadan taptaze kalacak turşular elde edebilirsiniz.
🔹Unutmayın iyi bir turşunun sırrı kaliteli malzemelerin yanı sıra özenle hazırlanmasında gizlidir. Kendi mutfağınızda yapacağınız bu lezzetli turşuları hem temiz içeriğiyle rahatlıkla tüketebilir hem de sofralarınızın renklenmesini sağlayabilirsiniz.
📌Kornişon turşu tarifi
📍Tam kıvamında kornişon turşusu hazırlamak için 1 kg kornişon salatalığı yıkayıp uçlarını kesin ardından kaynayan suya 1 su bardağı üzüm sirkesi, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı limon tuzu ekleyin.
📍Karışımı 2-3 diş sarımsak ve tane karabiber ile kaynatıp kavanozlara dökün. Dereotu ile süsleyip oda sıcaklığına gelene kadar bekletin ve ardından buzdolabında en az 1 hafta bekleyerek lezzetini artırın. Bu yöntemle kütür kütür ve lezzetli turşular elde edeceksiniz.