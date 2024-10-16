Hayati öneme sahip: Deprem çantası nasıl hazırlanmalı? İçinde mutlaka olması gereken 6 şey!

Deprem ve benzeri doğal afetlere acil yardım kitleri ile hazır olmak hayati önem taşıyor. Peki deprem çantası nın içinde neler bulunmalı? İşte olası afet durumuna karşı çantanızda mutlaka bulundurmanız gereken 6 şey...

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1) Su ve Gıda: Her birey için en az 3 gün yetecek kadar su (günde 2 litre) ve dayanıklı, taşınabilir gıdalar (kuruyemiş, konserve, protein barları) bulundurun.

2) İlk Yardım Kiti: Bandaj, antiseptik, ağrı kesici ve temel ilk yardım malzemeleri içeren bir kit hazırlayın. Acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir.

3) Fener ve Piller: Elektrik kesintilerine karşı bir el feneri ve yeterli sayıda yedek pil eklemeyi unutmayın. Ayrıca başa takılan lambalar da kullanışlıdır.