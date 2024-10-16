Deprem ve benzeri doğal afetlere acil yardım kitleri ile hazır olmak hayati önem taşıyor. Peki deprem çantasının içinde neler bulunmalı? İşte olası afet durumuna karşı çantanızda mutlaka bulundurmanız gereken 6 şey...
Hayati öneme sahip: Deprem çantası nasıl hazırlanmalı? İçinde mutlaka olması gereken 6 şey!
AFAD ve Kandilli Malatya'nın Kale ilçesinde bugün saat 10.46'da civarında 5.9 büyüklüğüne sahip bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Yaşanan son gelişmelerle beraber doğal afet durumunda deprem çantası bulundurmanın önemi tekrar gündeme taşındı. Peki deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı? İşte habere ilişkin detaylar...
İÇİNDEKİLER
1) Su ve Gıda: Her birey için en az 3 gün yetecek kadar su (günde 2 litre) ve dayanıklı, taşınabilir gıdalar (kuruyemiş, konserve, protein barları) bulundurun.
2) İlk Yardım Kiti: Bandaj, antiseptik, ağrı kesici ve temel ilk yardım malzemeleri içeren bir kit hazırlayın. Acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir.
3) Fener ve Piller: Elektrik kesintilerine karşı bir el feneri ve yeterli sayıda yedek pil eklemeyi unutmayın. Ayrıca başa takılan lambalar da kullanışlıdır.
4) Önemli Belgeler: Kimlik, sağlık sigortası, tapu ve diğer önemli belgelerin fotokopilerini bir dosyada saklayın. Bu belgeleri su geçirmez bir torbada bulundurmak iyi bir fikir olacaktır.
5) Giyim ve Battaniye: Kalın giysiler ve hafif bir battaniye ekleyerek soğuk havalarda ısınma ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.
6) Haberleşme Araçları: Şarjlı bir power bank veya yedek telefon ile acil durumlarda iletişim kurmanızı kolaylaştıracak araçlar ekleyin.