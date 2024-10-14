AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Açık lise ek sınav sonuç ekranı: aol.meb.gov.tr

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek ders sınavı için beklenen bilgileri duyurdu. Bu yılki sınav, e-sınav formatında uygulanacak ve öğrencilerin akademik süreçlerini tamamlamaları için kritik bir fırsat sunacak.

(Takvim Foto Arşiv) AÖL EK DERS SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK? AÖL ek ders sınavları belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için tek oturum, 9 dersten fazla sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için iki oturum olacak şekilde e -Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecek.