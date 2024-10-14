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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Açık lise ek sınav sonuç ekranı: aol.meb.gov.tr

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavları için adayların merakla beklediği tarihler açıklandı. Öğrenciler sınava girecekleri yer bilgilerini içeren sınav giriş belgelerini 2-8 Ekim 2024 tarihleri arasında AÖL öğrenci girişi ekranından temin etti. Ek sınav diploma hedefleyen binlerce öğrenci için son fırsatlardan biri olacak. Peki, AÖL ek ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 07:21 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 07:21
AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Açık lise ek sınav sonuç ekranı: aol.meb.gov.tr

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek ders sınavı için beklenen bilgileri duyurdu. Bu yılki sınav, e-sınav formatında uygulanacak ve öğrencilerin akademik süreçlerini tamamlamaları için kritik bir fırsat sunacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖL EK DERS SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

AÖL ek ders sınavları belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için tek oturum, 9 dersten fazla sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için iki oturum olacak şekilde e -Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ek ders sınavları 12-20 Ekim 2024 tarihleri arasında e-sınav olarak uygulanacak. Her ders için 11 sorunun sorulacağı sınavda her bir oturum için 120 dakika süre verilecek.

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Açık lise ek sınav sonuç ekranı: aol.meb.gov.tr

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÇIK LİSE EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların ek sınav sonuçları 24 Ekim 2024 tarihinden itibaren, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden duyurulacak.

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