Kabine değişecek mi? Hangi bakanlar değişecek? Ekim ayı Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde toplanacak. Gündemin yoğun olduğu toplantıda hem iç politikadaki hem de uluslararası alandaki önemli başlıklar değerlendirilecek. Peki, Kabine'de değişiklik olacak mı? İşte detaylar...

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KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

AK Parti'de bir değişim süreci yaşandığı belirtilerek, "Siz de defaatle bir yenilenme olacağını söylüyorsunuz. Peki değişim sadece kadrolarda mı olacak, yoksa parti programında, parti tüzüğünde bir değişim de görür müyüz?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir."