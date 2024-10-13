2024 Orinoid meteor yağmuru ne zaman? 20 gök taşı görülecek! Orinoid meteor yağmuru saat kaçta izlenebilecek?

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Orionid meteor yağmuru, Ekim ayının ilk günleriyle birlikte gezegenimize ulaşmaya başladı. Halley kuyruklu yıldızından kopan bu parçalar, gökyüzünde parlak izler bırakarak görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor.
(Takvim Foto Arşiv)
ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
Orionid meteor yağmuru, her yıl Ekim ayı ortalarında zirve yapar. Genellikle 2-3 gün süren bu etkinlik, özellikle 21-22 Ekim tarihleri civarında en yoğun gözlemlenebilir. Eğer bu tarihlerde açık bir gökyüzü bulursanız, Orionid meteorlarını izlemek için iyi bir fırsatınız olacaktır.
(Takvim Foto Arşiv)
Orionid Gök Taşı Yağmuru, her yıl Ekim ayında meydana gelen ve Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kaynaklanan bir meteor yağmurudur. Bu olay, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı parçacıkların, Dünya'nın atmosferine girmesiyle oluşur.