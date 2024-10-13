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2024 Orinoid meteor yağmuru ne zaman? 20 gök taşı görülecek! Orinoid meteor yağmuru saat kaçta izlenebilecek?

Ekim ayının en merakla beklenen gökyüzü olaylarından biri olan Orionid meteor yağmuru Halley kuyruklu yıldızından arta kalan parçacıklardan oluşuyor. Her yıl bu dönemde Dünya’nın atmosferine giren bu toz ve kaya parçaları gökyüzünde adeta ışık şöleni yaratıyor. Peki, 2024 yılı Orionid meteor yağmuru ne zaman ve saat kaçta izlenebilecek? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 10:17 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 10:17
2024 Orinoid meteor yağmuru ne zaman? 20 gök taşı görülecek! Orinoid meteor yağmuru saat kaçta izlenebilecek?

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Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Orionid meteor yağmuru, Ekim ayının ilk günleriyle birlikte gezegenimize ulaşmaya başladı. Halley kuyruklu yıldızından kopan bu parçalar, gökyüzünde parlak izler bırakarak görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Orionid meteor yağmuru, her yıl Ekim ayı ortalarında zirve yapar. Genellikle 2-3 gün süren bu etkinlik, özellikle 21-22 Ekim tarihleri civarında en yoğun gözlemlenebilir. Eğer bu tarihlerde açık bir gökyüzü bulursanız, Orionid meteorlarını izlemek için iyi bir fırsatınız olacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Orionid Gök Taşı Yağmuru, her yıl Ekim ayında meydana gelen ve Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kaynaklanan bir meteor yağmurudur. Bu olay, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı parçacıkların, Dünya'nın atmosferine girmesiyle oluşur.

2024 Orinoid meteor yağmuru ne zaman? 20 gök taşı görülecek! Orinoid meteor yağmuru saat kaçta izlenebilecek?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Orionid'ler, adını Orion takımyıldızından alır; çünkü bu meteorlar, bu takımyıldızından sanki fışkırıyormuş gibi görünür.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Genellikle saatte 20 kadar meteor gözlemlenebilir. Gözlemler, özellikle karanlık ve açık bir gökyüzünde daha iyi yapılır. Orionid Gök Taşı Yağmuru, hem amatör astronomlar hem de gökyüzü gözlemcileri için heyecan verici bir etkinliktir.

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