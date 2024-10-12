Küresel sağlık sorunu: Bu semptomlara dikkat! Uzmanlara göre hem çocuklarda hem yetişkinlerde

Dünya genelinde milyonlarca insan yavaş algılama ya da dikkat dağınıklığı sorunuyla karşı karşıya... Daily Mail'de yer alan habere göre, disleksi ya da dikkat dağınıklığı yaşayanların sayısı her geçen gün artıyor. Peki algılama sorununa işaret eden semptom lar neler? İşte konuya dair detaylar...

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Uzmanlara göre algılama sorununa işaret eden semptomlar

Uzmanlara göre hem çocuklarda hem yetişkinlerde teşhis edilen bu sorunların kaynağında, pek de bilinmeyen yavaş algılama bozukluğu yer alıyor. Bu durumun zekâyla ilgili olmadığını vurgulayan İngiliz bilim insanları, algılama sorununa işaret eden semptomları şu şekilde sıraladı:

🔎Talimatlara ve sorulara yavaş yanıt vermek.

🔎Okurken ve yazarken daha fazla zaman harcamak.

🔎Çok fazla bilgi sebebiyle kafa karışıklığı yaşamak.

🔎 Konuşmaları takipte güçlük yaşamak.

🔎Doğru kelimeyi bulmakta zorlanmak.

🔎Zamanı yönetmeyi becerememek.