Robot süpürgeler bakın tarihte nasıl ortaya çıktı

Robot süpürgeler temizlik alışkanlıklarımızı dönüştüren teknolojiler arasında hızla öne çıktı. 20 yıl önce birkaç basit fonksiyonla başlayan bu serüven, zamanla lazer tabanlı haritalama, otomatik boşaltma istasyonları ve akıllı ev sistemleriyle uyumlu çalışabilen süpürgelerle zirveye ulaştı.
ROBOT SÜPÜRGELERİN KISA TARİHÇESİ
Robot süpürgeler ticari olarak ilk kez 2000'lerin başında piyasaya sürüldü. Gelişen teknolojiyle birlikte, bu cihazlar daha da işlevsel hale geldi. Şimdilerde birçok marka, farklı özelliklerle donatılmış robot süpürge modelleri sunuyor.
Akıllı ev teknolojilerine entegre olabilen bu süpürgeler, gelecekte ev temizliği konusunda daha da yaygın bir tercih haline gelecek gibi görünüyor.