Robot süpürgeler bakın tarihte nasıl ortaya çıktı

Robot süpürge teknolojisi, zamanla çok daha gelişmiş özellikler kazandı. Günümüzde bazı modeller, temizlik sonrası çöp haznelerini otomatik olarak boşaltabilme yeteneğine sahip.

Lazer veya kızılötesi ışınlarla gerçek zamanlı haritalama yaparak, temizlenmesi gereken alanları önceden belirleyebilirler. Böylece daha verimli bir temizlik gerçekleştirilmiş olur. Ayrıca merdivenlerden düşmeyi önleyen sensörler ve çarpışma algılayıcıları ile donatılmış olan robot süpürgeler, ev içinde güvenle hareket edebilir.