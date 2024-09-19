Madeni para ilk olarak nasıl ve nerede üretildi?

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Yaklaşık 5000 yıl önce Mezopotamya'daki tüccarlar takas sistemini terk ederek gümüş parçalarını kullanmaya başlamıştır. Bu geçiş, ticarette bir devrim niteliği taşımış ve ekonomik faaliyetlerin daha karmaşık bir hal almasını sağlamıştır. Gümüş parçalarının değer birimi olarak kabul edilmesi, ticaretin standartlaşmasını hızlandırmış, borç verme ve para biriktirme gibi ekonomik uygulamaların önünü açmıştır.

İLK MADENİ PARALARIN DOĞDUĞU TOPRAKLAR Paranın metal birimlere dönüşmesiyle ticaretin yeni bir evresi başlamıştır. Lidya Krallığı, yaklaşık 2600 yıl önce metal birimlerini daha taşınabilir hale getirerek yuvarlak madeni paraları icat etmiştir. Bu paralar, demir, bakır ve gümüş gibi metallerden üretilmiş ve her biri metalin saflığı ve ağırlığına göre farklı değerlere sahip olmuştur. Lidya'nın bu buluşu, tarihteki ilk madeni para sistemi olarak kabul edilir ve dünyanın pek çok yerine yayılarak ticareti kolaylaştırmıştır.