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Gıda mühendisleri açık açık uyardı! Marketlerdeki bu ürünleri mutfağınızdan içeri sokmayın

Gıda güvenliği özellikle modern tüketim alışkanlıklarının giderek yaygınlaştığı günümüzde en önemli sağlık meselelerinden biri haline gelmiştir. Market raflarında gördüğümüz kolayca erişebildiğimiz ve pratik tüketim imkanı sunan pek çok ürün aslında ciddi sağlık riskleri taşıyabilmektedir. Gıda güvenliği uzmanları özellikle denetimden yetersiz derecede geçen ve saklama koşulları yeterince belirlenemeyen açıkta satılan gıdalar konusunda tüketicileri uyarıyor.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 15:21 Güncelleme 07 Haziran 2024, 15:21
Gıda mühendisleri açık açık uyardı! Marketlerdeki bu ürünleri mutfağınızdan içeri sokmayın

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Marketlerde açıkta satılan çiğ süt, salçalar, bitki karışımları ve kuruyemişler gibi ürünler, mikrobiyolojik kontaminasyon açısından yüksek risk taşımaktadır. Örneğin, pastorize edilmemiş sütler, içerisinde birçok patojenik organizma bulundurabilir.

Bu mikroorganizmalar, salmonella, listeria ve campylobacter gibi, insan sağlığı için son derece tehlikeli hastalıklara neden olabilir.

Çiğ süt ve çiğ sütten yapılan ürünlerin tüketimi, özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için ciddi sağlık riskleri barındırmaktadır.

PAKETLENMİŞ GIDALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Paketlenmiş ve önceden kesilmiş meyve ve sebzeler de mikrobiyolojik bulaşma açısından riskler taşımaktadır. Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), özellikle önceden kesilmiş ve paketlenmiş kavun, karpuz gibi ürünlerin, üzerinde bakteri barındırabileceğini ve tüketilmeden önce mutlaka yıkanması gerektiğini belirtmektedir.

Bu tür ürünler, pratik olmaları nedeniyle tüketiciler tarafından sıklıkla tercih edilse de, üretim ve paketleme sürecinde hijyen standartlarına uyulmaması durumunda, sağlık için ciddi tehditler oluşturabilir.

TÜKETİCİLERE ÖNERİLER

Ürün Etiketlerini Okuyun: Satın aldığınız ürünlerin etiketlerini dikkatlice okuyarak içerik bilgilerini ve son kullanma tarihlerini kontrol edin.
Güvenilir Kaynakları Tercih Edin: Ürünlerinizi güvenilir ve bilinen marketlerden veya sağlık standartlarına uygun şekilde üretim yapan yerlerden almayı tercih edin.

Çiğ Gıdaları Ayrı Tutun: Çiğ et, süt ve sebzeler gibi ürünleri, diğer gıdalardan ayrı saklayarak çapraz bulaşma riskini minimize edin.
Yeterince Pişirin: Özellikle et ve et ürünlerini, tüm patojen mikroorganizmaların öldüğü sıcaklığa ulaşacak şekilde pişirin.

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