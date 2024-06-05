On numara karpuz seçmenin yöntemi belli oldu! Meğer tam o kısma baktığınızda...

Karpuz seçimi, yaz mevsiminin keyfini çıkarmak için küçük ama önemli bir detaydır. Aşağıda bahsettiğimiz yöntemlerle hem lezzetli hem de ferahlatıcı bir karpuz seçebilirsiniz. Unutmayın doğru karpuz sizi sıcak yaz günlerinde serinletmenin yanı sıra sağlıklı bir atıştırmalık olarak da tatmin edecektir.
KARPUZ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
1. Ağırlığına Bakmak
Karpuzun boyutuna göre ağır olması, içindeki su oranının yüksek olduğunu ve dolayısıyla daha tatlı ve sulu olabileceğini gösterir.
Bu yüzden almayı düşündüğünüz karpuzu kaldırıp ağırlığını hissetmek, iyi bir tercih yapmanıza yardımcı olabilir.