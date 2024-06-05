SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Keşfet Haberleri

Meğer hep yanlış yapıyormuşuz! On numara lezzetli karpuz seçmenin formülü belli oldu

Karpuz yaz aylarının en çok tercih edilen meyvelerinden biridir. Hem serinletici özelliği hem de tatlı lezzetiyle özellikle sıcak havalarda vazgeçilmez bir atıştırmalık olarak öne çıkar. Ancak lezzetli bir karpuz seçmek her zaman kolay olmayabilir. İşte doğru karpuzu seçmek için uygulayabileceğiniz bazı basit yöntemler!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 08:09 Güncelleme 06 Haziran 2024, 08:10
Meğer hep yanlış yapıyormuşuz! On numara lezzetli karpuz seçmenin formülü belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Karpuz seçimi, yaz mevsiminin keyfini çıkarmak için küçük ama önemli bir detaydır. Aşağıda bahsettiğimiz yöntemlerle hem lezzetli hem de ferahlatıcı bir karpuz seçebilirsiniz. Unutmayın doğru karpuz sizi sıcak yaz günlerinde serinletmenin yanı sıra sağlıklı bir atıştırmalık olarak da tatmin edecektir.

KARPUZ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

1. Ağırlığına Bakmak

Karpuzun boyutuna göre ağır olması, içindeki su oranının yüksek olduğunu ve dolayısıyla daha tatlı ve sulu olabileceğini gösterir.

Bu yüzden almayı düşündüğünüz karpuzu kaldırıp ağırlığını hissetmek, iyi bir tercih yapmanıza yardımcı olabilir.

2. Lekesine Bakmak

Karpuzun üzerindeki çatlaklar ve lekeler, genellikle olgunlaştığını ve tatlı olduğunu gösteren işaretlerdir.

Özellikle karpuzun bir yüzeyinde görülen düzgün, kahverengi şeritler ve noktalar tatlılık göstergesi olarak kabul edilir. Bu tür izlere sahip karpuzlar, genellikle lezzet bakımından diğerlerine göre daha üstün oluyor.

3. Sapına Bakmak

Karpuzun sap kısmına bakarak olgunluk derecesini anlamak mümkündür. Eğer sap kuru ve çatlamış ise karpuzun olgun olduğu; yeşil ve taze görünüyorsa henüz erken toplandığı anlaşılabilir.

Olgun karpuz lezzet açısından daha zengindir ve doğru seçim yapmak isteyenler için sap kısmı önemli bir gösterge niteliğinde.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye’ye geliyor! Hedef ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak
İstanbul’da binlerce riskli bina tespit edildi! Yalnızca 178’i yıkıldı
Emekliye 18 bin TL: Promosyonda Haziran fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Yüksek ödeme için ne gerekiyor?
Deniz Uğur ve Reha Muhtar hakkında flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan’ın Filistin duruşuna vurgu yaptı: Çatışmayı çözmeye çabalıyor | Soykırımcı İsrail’e tepki: Sivil nüfusu yok ediyor
Başkan Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Artvin’de tur teknesi battı: 5 kişiyi balıkçılar kurtardı | O anlar kameraya yansıdı
Milletin iradesine el uzattı! DEM Partili belediye başkanı Mümin Erol’dan alçak hareket: Makamında bulunan Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını indirdi
Son dakika: Külliye’de ’sürpriz’ zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener’i kabul etti... Sarı saçlar ve yeni imaj dikkat çekti
TBB’de DEM’li Ahmet Türk’ten kayyum provokasyonu! AK Parti’den sert tepki: Biz değil, siz kınıyorsunuz
CHP lideri Özgür Özel: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağımız görüşmenin haftaya olacağı kesinleşti
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
Kayseri’de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen’e veda
Başkan Erdoğan şampiyon Galatasaray’ı Külliye’de kabul etti! Dursun Özbek’ten forma hediyesi... 53 numara çubuklu
Kayseri’de 2 pilotumuzun şehit olduğu uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Motor sesi kesildi sonra düştü...
SON DAKİKA