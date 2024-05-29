Pencerelerin köşesindeki oval delik bakın ne işe yarıyormuş! Meğer yaz kış...

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PVC pencereler mevsim koşullarına göre ayarlanabilir özelliklere sahiptir. Kış ve yaz modları pencerelerin esnek bir şekilde kullanılmasını sağlar ve evin iç sıcaklığını doğrudan etkiler.

Kış ayarında, pencerenin lastiklerinin sıkılığı artırılır. Bu durum, soğuk havanın dışarıda tutulmasına ve içerideki sıcak havanın korunmasına yardımcı olur. Yaz ayarında ise lastik sıkılığı azaltılarak, içeriye hava akışı kolaylaştırılır ve mekanın serin kalması sağlanır.