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Pencerelerin köşesindeki oval delik bakın ne işe yarıyormuş! Meğer yaz kış...

Evlerimizin konforu büyük ölçüde doğru yapılandırılmış pencerelere bağlıdır. Özellikle kış aylarında, yüksek faturalarla mücadele etmek zorunda kalan birçon insan, ısı kaybının asıl sebebinin pencereler olabileceğini göz ardı edebilir. Plastik pencereler, modern inşaatların vazgeçilmezi haline gelmiş durumda. Çift camlı yapıları ve kaliteli profilleri ile bu pencereler, dışarıdan gelen soğuk havanın kesilmesinde kritik bir rol oynar. Ancak pencerelerin hava sızdırmazlığını artırarak evin ısı yalıtımını nasıl optimize ettiğini birçok kişi bilmez.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 10:15 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 10:15
Pencerelerin köşesindeki oval delik bakın ne işe yarıyormuş! Meğer yaz kış...

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PVC pencereler mevsim koşullarına göre ayarlanabilir özelliklere sahiptir. Kış ve yaz modları pencerelerin esnek bir şekilde kullanılmasını sağlar ve evin iç sıcaklığını doğrudan etkiler.

Kış ayarında, pencerenin lastiklerinin sıkılığı artırılır. Bu durum, soğuk havanın dışarıda tutulmasına ve içerideki sıcak havanın korunmasına yardımcı olur. Yaz ayarında ise lastik sıkılığı azaltılarak, içeriye hava akışı kolaylaştırılır ve mekanın serin kalması sağlanır.

PENCERELERİN MEVSİM AYARLARINI NASIL BELİRLEYEBİLİRSİNİZ?

Pencereler genellikle mevsimler arası geçişler için uygun olan bir ayarla gelir. Ancak, hava koşullarının değişiminde bu ayarların güncellenmesi gerekebilir. İşte pencerelerinizin hangi ayar olduğunu anlamanın yolları:

Kağıt Testi: Pencereyle cam arasına ince bir kağıt yerleştirin ve pencereyi kapatın. Kağıdı rahatça çekebiliyorsanız, pencereniz yaz ayarındadır.

Silindir Kilit Pozisyonuna Bakın: Pencerenin kenarındaki silindir kilit pozisyonunu kontrol edin. Kilit içeriye doğruysa kış, dışarıya doğruysa yaz ayarındadır. Eğer kilit çentikli bir pozisyonda ise, bu standart ayar olarak kabul edilir.

Bu basit adımlarla pencerelerinizin mevsime uygun olarak ayarlandığından ve evinizin enerji verimliliğini maksimize ettiğinden emin olabilirsiniz. Pencereler, evinizdeki ısı yalıtımını doğrudan etkileyen ve faturalarınızı düşürebilecek önemli bir detaydır.

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