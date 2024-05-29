Meğer yaz kış... Pencerelerin köşesindeki oval delik bakın ne işe yarıyormuş!

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Evlerimizin konforu büyük ölçüde doğru yapılandırılmış pencerelere bağlıdır. Özellikle kış aylarında, yüksek faturalarla mücadele etmek zorunda kalan birçon insan, ısı kaybının asıl sebebinin pencereler olabileceğini göz ardı edebilir. Plastik pencereler, modern inşaatların vazgeçilmezi haline gelmiş durumda. Çift camlı yapıları ve kaliteli profilleri ile bu pencereler, dışarıdan gelen soğuk havanın kesilmesinde kritik bir rol oynar. Ancak pencerelerin hava sızdırmazlığını artırarak evin ısı yalıtımını nasıl optimize ettiğini birçok kişi bilmez.

Kış ayarında, pencerenin lastiklerinin sıkılığı artırılır. Bu durum, soğuk havanın dışarıda tutulmasına ve içerideki sıcak havanın korunmasına yardımcı olur. Yaz ayarında ise lastik sıkılığı azaltılarak, içeriye hava akışı kolaylaştırılır ve mekanın serin kalması sağlanır.