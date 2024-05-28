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Hibrit Ne Demek? Hibrit Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Hibrit ne demek sorusu için araştırmalar hızlandı. Son zamanlarda kullanımının artmasıyla birçok kişi bu kelimenin anlamını araştırmaya başladı. Arama motorlarına yönelen kullanıcılar konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte Hibrit kelimesi ve anlamı…

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 23:48 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 23:48
Hibrit Ne Demek? Hibrit Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Hibrit kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

HİBRİT NE DEMEK?

"Hibrit", genellikle iki farklı şeyin veya türün birleşimini ifade eder. Örneğin, hibrit bitki, iki farklı bitki türünün melezlenmesi sonucunda elde edilen bitkiyi ifade eder. Hibrit araçlar da benzer şekilde, iki farklı güç kaynağının (genellikle içten yanmalı motor ve elektrik motoru) bir araya getirilmesiyle çalışan araçları tanımlar. Bu tür birleşimler, genellikle farklı özelliklerin veya avantajların birleştirilmesini sağlar.

HİBRİT TDK SÖZLÜK ANLAMI

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