Hibrit Ne Demek? Hibrit Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Hibrit kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

HİBRİT NE DEMEK?

"Hibrit", genellikle iki farklı şeyin veya türün birleşimini ifade eder. Örneğin, hibrit bitki, iki farklı bitki türünün melezlenmesi sonucunda elde edilen bitkiyi ifade eder. Hibrit araçlar da benzer şekilde, iki farklı güç kaynağının (genellikle içten yanmalı motor ve elektrik motoru) bir araya getirilmesiyle çalışan araçları tanımlar. Bu tür birleşimler, genellikle farklı özelliklerin veya avantajların birleştirilmesini sağlar.

HİBRİT TDK SÖZLÜK ANLAMI