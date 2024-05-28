SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Keşfet Haberleri

Buzdolabına 1 TL koyun ve sonucu görün! Dolabı açtığınızda şok olacaksınız

Avrupa'da yaygın olarak kullanılan ve gıda güvenliğini korumak için etkili bir yöntem olan "buzdolabında bozuk para bırakma testi" uzun süre evden uzak kalındığında yiyeceklerinizin güvenliğini kontrol etmenin pratik bir yolunu sunuyor. Şimdi sizlere tatil veya uzun iş seyahatlerinizden döndüğünüzde buzdolabınızdaki gıdaların tazeliğini ve güvenliğini test etmenin basit bir yolunu anlatıyoruz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 16:23 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 16:24
Buzdolabına 1 TL koyun ve sonucu görün! Dolabı açtığınızda şok olacaksınız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu yöntemi uygulamak için öncelikle küçük bir kap suyu dondurarak içine 1 TL yerleştirin. Bu, buzdolabınızın içinde bir buz tabakası oluşturmanıza yardımcı olur. Tatilden dönüşte bu 1 TL'nin konumu yiyeceklerinizin durumu hakkında size bilgi verecektir.

NASIL ÇALIŞIR?

1 TL Hala Buzun Üzerindeyse: Eğer tatil dönüşünde 1 TL buzun yüzeyinde kalmışsa, bu, elektrik kesintisi gibi olumsuz bir durum olmadığını ve buzdolabınızdaki gıdaların güvenle tüketilebileceğini gösterir. Bu durumda, gıdalarınızın tazeliği korunmuştur.

1 TL Buzun Altına Düşmüşse: Tatil dönüşünde 1 TL buzun altına düşmüşse, bu, elektrik kesintisi yaşandığını ve buzdolabınızdaki gıdaların muhtemelen bozulduğunu gösterir. Bu durumda, özellikle et, tavuk gibi hızla bozulabilen ürünlerin tüketilmemesi önerilir.

GIDA GÜVENLİĞİNİZ İÇİN ÖNEMLİ

Bu basit yöntem özellikle uzun süreli kesintilerde gıda güvenliğiniz için hayati öneme sahip olabilir.

Buzdolabınızdaki gıdaların durumunu doğrulamak için bu pratik kontrol yöntemini kullanarak sağlık risklerini önleyebilir ve gıda zehirlenmeleri gibi olası kötü sonuçlardan kaçınabilirsiniz.

Bu kolay ve etkili yöntem gıda güvenliği konusunda endişe duyan herkes için ideal bir çözüm sunarak, tatil dönüşlerinde sizi bekleyebilecek olumsuz sürprizlerden koruyor.

Herkesin buzdolabında ama kimse yüzüne bakmıyor! 1 adet yiyin ve mucizevi etkisiyle güne başlayın!
Herkesin buzdolabında ama kimse yüzüne bakmıyor! 1 adet yiyin ve mucizevi etkisiyle güne başlayın!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TAKVİM gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK’da ’seçim’ oyunlu ’teröristan’ planına karşı atılacak adımlar masada
Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya ’iki devlet’ mesajı
Başkan Erdoğan’dan Sayıştay’ın 162. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalar
PKK’lı Murat Karayılan çırpınıyor! Operasyonlar kapsamlaşacak deyip çaresizliği kabullendi: Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor
FETÖ’cü Cevheri Güven’den köstebek polis Serkan Dinçer ile alçak plan! Tek ihanet iki mail: Ayhan Bora Kaplan dosyasını nasıl ele geçirdiği ortaya çıktı
Son dakika: Refah’ta siyonist ilhak! İsrail tankları şehir merkezinde: Soykırım ordusu yine çadırları vurdu
İstanbul Pendik’teki Nihat Salih’in cesedi 16 parçaya bölünüp 4 ayrı konteynere atılmıştı! Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Ön otopside dikkat çeken detay
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Türkiye’nin risk primi 4 yılın en düşük seviyesinde!
Ekşi Sözlük’te yeni skandal! Refah’taki çadırları bombalayan İsrail’i savunup Müslümanlara hakaret ettiler!
FETÖ’cü Akın İpek’e şok: Yalıları satışa çıkıyor! Kaç paraya satılacak? İşte köşkün içinden görüntüler
Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! Ayşe ile arasında neler oldu? Bakanlık harekete geçti
Mersin’de felakete direksiyon kıran şoför Ali Güler’in ifadesi ortaya çıktı: Bir aracı solladım
Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Jose Mourinho dünya yıldızlarıyla gelecek: Tam 5 imza
Papa Francis’ten sapkınlık itirafı! Papa ve ruhban okulları ‘i**e’lerle dolu deyip eşcinsellere kilise yasağı istedi
Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca
SON DAKİKA