SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Keşfet Haberleri

Parmak şekline göre kişiliğin çözülüyor! Eğer işaret parmağın böyleyse...

Birinin doğruyu söyleyip söylemediğini anlamak bazen oldukça zor olabilir. Ancak son araştırmalara göre, vücut dilinin ve hatta parmak şeklinin bile bir kişinin karakteri hakkında ipuçları verebileceği ortaya çıktı. Parmakların şekli, insanların dürüstlük ve yalancılık gibi özellikleri konusunda fikir verebilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 19:46 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 19:46
Parmak şekline göre kişiliğin çözülüyor! Eğer işaret parmağın böyleyse...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Araştırmacılar, parmak şekillerinin insan kişiliği üzerindeki etkilerini inceleyerek ilginç sonuçlara ulaştılar. Düz parmaklara sahip olan bireylerin genellikle dürüst ve güvenilir olduğunu gösteren bir eğilim sergilediği tespit edildi.

DÜZ PARMAKLAR

Düz parmaklara sahip olanlar, genellikle dürüstlük ve doğrulukla özdeşleştiriliyor. Bu kişilerin adalet duygusu oldukça güçlü ve yalanlara karşı toleransları düşük.

SİVRİ UÇLU PARMAKLAR

Sivri uçlu parmaklara sahip olanlar, romantik ve hayalperest bir kişiliğe sahip olabilirler. Bu bireyler genellikle duygusal ve yaratıcıdır, iyimserlik ve umut doludur.

BOĞUMLU PARMAKLAR

Boğumlu parmaklara sahip olanlar, dikkatli ve analitik bir yaklaşıma sahiptirler. Detaylara odaklanma ve planlı bir şekilde hareket etme eğilimindedirler, genellikle organize ve sistemli bir yaşam tarzını tercih ederler.

Almanların gizli sırrı ortaya çıktı! Tamirciye gerek duymadan 3 dakikada lavabo açma yöntemi
Almanların gizli sırrı ortaya çıktı! Tamirciye gerek duymadan 3 dakikada lavabo açma yöntemi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ’nün yeğeninden olay itiraf cinsel ifşaat! Pedofili Cevdet Türkyolu i**e Ekrem Dumanlı... Himmet paralarıyla içkili alem
Başkan Erdoğan’dan Özgürlük ve Demokrasi Adası’nda sivil anayasa mesajı: Milli bir ödev
Mersin’de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu | Solladık itirafı | Son görüntüler ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Candice King, soykırımcı İsrail’in Refah’taki katliamına çok sert tepki gösterdi: Siz kafayı sıyırmışsınız
İstanbul Pendik’te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi! Kafatası derisi yüzülüp bacak ve kolları... | Kimliği belli oldu
🏆 2024 Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması | CANLI İZLE
MHP lideri Devlet Bahçeli’den hodri meydan! ’Sinan Ateş’ resti... Kim varsa mahkemede dinlensin, müracaat yapacağımızı ilan ediyorum
Dilan Polat hakkında flaş karar! Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılacak: İntihar riski | Dikkat çeken 3 ay detay
ABD’den ’PKK’ya statü kazandırıp meşru kılma’ planı! Sözde seçim müsameresinde baş aktör McGurk | İsveç’te ’teröristan’ buluşması
Selin Öztürk cinayete mi kurban gitti? Yayın ihbar kabul edildi! Gizemli telefon konuşması: Bizden şüphelenmezler artık
Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır
Astrolog Meral Güven’den ağza alınmayacak küfürler! Fenerbahçelileri hedef aldı! Yeni paylaşım geldi! Savcılık harekete geçti
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Başıboş köpek düzenlemesinde neler var? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 5 maddede anlattı
Yeni müfredat onaylandı: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor
SON DAKİKA