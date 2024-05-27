Eğer işaret parmağın böyleyse... Parmak şekline göre kişiliğin çözülüyor!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Araştırmacılar, parmak şekillerinin insan kişiliği üzerindeki etkilerini inceleyerek ilginç sonuçlara ulaştılar. Düz parmaklara sahip olan bireylerin genellikle dürüst ve güvenilir olduğunu gösteren bir eğilim sergilediği tespit edildi.

DÜZ PARMAKLAR Düz parmaklara sahip olanlar, genellikle dürüstlük ve doğrulukla özdeşleştiriliyor. Bu kişilerin adalet duygusu oldukça güçlü ve yalanlara karşı toleransları düşük.