1 Tuşla 5 Kuş! Klavyedeki Mucizeyi Biliyor Musunuz? ’FN’ Tuşu Bakın Ne İşe Yarıyormuş

Ekran Görüntüsü Alma: Anlık bir ekran görüntüsü almak, sıklıkla belgelere veya sosyal medya paylaşımlarına eklenecek içeriklerin yakalanması için gereklidir. FN tuşu, genellikle bir ekran görüntüsü alma tuşuyla birlikte çalışır, böylece hızlıca ekranınızı yakalayabilirsiniz.

Uyku Moduna Geçme: Bilgisayarlarınızı kullanırken, ekranı kapatmak yerine uyku moduna almayı tercih edebilirsiniz. FN tuşu, bu işlemi hızlıca gerçekleştirmenizi sağlar, böylece pil ömründen tasarruf edebilirsiniz.