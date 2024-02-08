Anksiyeteyi, panik atağı, kandaki toksinleri yok eden Melocan yemeği! İstanbul’da yol kenarlarında bile var! Bu tarifin 1 kaşığı bile antidepresan

Melocan otu, Türk mutfağında salata ve keklerde sıkça kullanılan bir malzeme olarak karşımıza çıkıyor.. Özellikle kanı temizleyyen ve psikolojik sorunlara iyi gelen bu bitki popülerliğini giderek arttırıyor.
Melocan otu, Türk mutfağında salata ve keklerde sıkça kullanılan bir malzeme olarak karşımıza çıkıyor.. Özellikle kanı temizleyyen ve psikolojik sorunlara iyi gelen bu bitki popülerliğini giderek arttırıyor.
MELOCAN YEMEĞİ TARİFİ
Melocan otu soğanla kavrulup kırmızı biber, karabiber, sumak ve sızma zeytinyağı ile süzme yoğurtla servis edildiğinde tükürük bezlerini harekete geçirerek ağızda lezzetli bir tat bırakıyor.
2. TARİF
Malzemeler
250 gram melocan
1 büyük baş soğan
Pul biber
Tereyağı ve sıvı yağ
Hazırlık
Melocan otu iyice temizlenir ve kaynamış suda yumuşayıncaya kadar haşlanır.
Haşlanan melocanlar süzülerek soğumaya bırakılır.
Soğan küp küp doğranır.
Bir tencereye konulan tereyağı ve sıvıyağ üzerinde doğranmış soğan pembeleşinceye kadar kavrulur. Üzerine pul biber ilave edilir.
Kavrulan soğanın üzerine haşlanmış melocanlar eklenir.
2-3 dakika boyunca karıştırılarak kavrulur ve ardından servis edilir.
MELOCAN NERELERDE YETİŞİR?
Ordu'nun doğal zenginlikleri arasında yer alan melocan, bölgenin verimli topraklarından beslenerek özellikle Ordu yöresinde yetişir. Ancak birçok ilde az da olsa bulunabilen bir bitkidir.
ANKSİYETE VE PANİK ATAĞA FAYDA SAĞLIYOR!
Melocan bitkisinin içerdiği bazı bileşenlerin, vücutta antiinflamatuar ve rahatlatıcı etkilere sahip olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, melocan bitkisinin tüketilmesi, kişinin genel sağlığını iyileştirerek stresle başa çıkma yeteneğini artırabilir.
DETOKS ETKİSİ
Melocan bitkisi, vücudu detokse edebilme özelliği ile bilinir. Toksinlerden arınmaya yardımcı olabilir.
KANI TEMİZLEYİCİ
Melocan otunun kanı temizleme özelliği, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir ve hücre hasarlarını onarabilir.
ROMATİZMA VE BÖBREK RAHATSIZLIKLARI
Melocan otunun meyvesi, romatizma ve böbrek rahatsızlıklarını rahatlatıcı etki gösterebilir.
❗❗ Ancak, her bitki gibi melocanın aşırı tüketimi de yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, bitkisel tedavileri kullanmadan önce bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir. Ayrıca, bitkilerin etkileri kişiden kişiye değişebilir, bu nedenle bireysel sağlık durumu dikkate alınmalıdır.