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Anksiyeteyi, panik atağı, kandaki toksinleri yok eden Melocan yemeği! İstanbul'da yol kenarlarında bile var! Bu tarifin 1 kaşığı bile antidepresan

Türk mutfağı, sadece lezzetli yemekleriyle değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam için kullanılan şifalı bitkileriyle de ünlüdür. Bu bitkilerden biri olan melocan otu, bilimsel adıyla "Onopordum acanthium," Türk mutfağında sıkça kullanılan ve birçok sağlık sorununa çözüm sunan bir bitki olarak öne çıkıyor. İşte bu mucize bitkinin faydaları...

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 17:18 Güncelleme 08 Şubat 2024, 17:20
Anksiyeteyi, panik atağı, kandaki toksinleri yok eden Melocan yemeği! İstanbul’da yol kenarlarında bile var! Bu tarifin 1 kaşığı bile antidepresan

Melocan otu, Türk mutfağında salata ve keklerde sıkça kullanılan bir malzeme olarak karşımıza çıkıyor.. Özellikle kanı temizleyyen ve psikolojik sorunlara iyi gelen bu bitki popülerliğini giderek arttırıyor.

Melocan ( Kırçan otu ) kavurmasıMelocan ( Kırçan otu ) kavurması

MELOCAN YEMEĞİ TARİFİ

Melocan otu soğanla kavrulup kırmızı biber, karabiber, sumak ve sızma zeytinyağı ile süzme yoğurtla servis edildiğinde tükürük bezlerini harekete geçirerek ağızda lezzetli bir tat bırakıyor.

2. TARİF

Malzemeler

250 gram melocan
1 büyük baş soğan
Pul biber
Tereyağı ve sıvı yağ

Hazırlık

Melocan otu iyice temizlenir ve kaynamış suda yumuşayıncaya kadar haşlanır.
Haşlanan melocanlar süzülerek soğumaya bırakılır.
Soğan küp küp doğranır.
Bir tencereye konulan tereyağı ve sıvıyağ üzerinde doğranmış soğan pembeleşinceye kadar kavrulur. Üzerine pul biber ilave edilir.
Kavrulan soğanın üzerine haşlanmış melocanlar eklenir.
2-3 dakika boyunca karıştırılarak kavrulur ve ardından servis edilir.

MELOCAN NERELERDE YETİŞİR?

Ordu'nun doğal zenginlikleri arasında yer alan melocan, bölgenin verimli topraklarından beslenerek özellikle Ordu yöresinde yetişir. Ancak birçok ilde az da olsa bulunabilen bir bitkidir.

ANKSİYETE VE PANİK ATAĞA FAYDA SAĞLIYOR!

Melocan bitkisinin içerdiği bazı bileşenlerin, vücutta antiinflamatuar ve rahatlatıcı etkilere sahip olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, melocan bitkisinin tüketilmesi, kişinin genel sağlığını iyileştirerek stresle başa çıkma yeteneğini artırabilir.

DETOKS ETKİSİ

Melocan bitkisi, vücudu detokse edebilme özelliği ile bilinir. Toksinlerden arınmaya yardımcı olabilir.

KANI TEMİZLEYİCİ

Melocan otunun kanı temizleme özelliği, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir ve hücre hasarlarını onarabilir.

ROMATİZMA VE BÖBREK RAHATSIZLIKLARI

Melocan otunun meyvesi, romatizma ve böbrek rahatsızlıklarını rahatlatıcı etki gösterebilir.

❗❗ Ancak, her bitki gibi melocanın aşırı tüketimi de yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, bitkisel tedavileri kullanmadan önce bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir. Ayrıca, bitkilerin etkileri kişiden kişiye değişebilir, bu nedenle bireysel sağlık durumu dikkate alınmalıdır.

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