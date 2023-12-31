31 Aralık Pazar Milli Piyango sonuçları! 2024 yılbaşı çekilişi bilet sorgulama - MPİ sayfası

Milli Piyango bilet sorgulama motoru, sonuçları öğrenmek için oldukça etkili bir yöntemdir. Sorgulama motorunu kullanarak, biletinize isabet eden ikramiye miktarını hızla öğrenebilirsiniz. Bu işlem bilgisayar veya cep telefonu üzerinden yapılabilir. Bilet numarasını girip sorgulama yaparak, ikramiye tutarınızı anında görüntüleyebilirsiniz.

2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Bilet Fiyatları

2024 yılbaşı çekilişinde, bilet fiyatları farklı kategorilerde belirlendi:

Çeyrek Bilet: 100 TL

Yarım Bilet: 200 TL

Tam Bilet: 400 TL

Bu fiyatlandırma, her bütçeye uygun seçenekler sunuyor ve çekilişe katılımı kolaylaştırıyor.

Milli Piyango Sonuçlarına Nereden Ulaşılır?

Milli Piyango çekiliş sonuçlarına ulaşmak için MPİ'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulamaları kullanılabilir. Bu platformlar, bilet sahiplerine hızlı ve güvenli bir sorgulama imkanı sunarak, çekiliş heyecanını artırıyor ve geniş bir kitleye ulaşmayı sağlıyor

Milli Piyango Bilet Sorgulama Canlı İzle

31 Aralık Pazar Milli Piyango sonuçları için tıklayınız