IQ ölçen zeka testi ses getirdi! Resimdeki farklı minibüsü 11 saniyede bulanlar en az 130 IQ’ya sahip çıkıyor

Bu zeka bulmacası, görsel algı ve dikkat becerilerinizi test eder. Bir sayfa dolusu birbirinin aynısı gibi görünen minibüsler arasından farklı olanı bulmak, düşündüğünüzden çok daha zor olabilir. İddia edilen o ki, sadece dâhiler resimdeki farklı minibüsü 11 saniyede bulabiliyor.
Test Nasıl Yapılır
Resimdeki farklı minibüsü bulmak için kendinize güveniyorsanız, süre şimdi başlıyor. İlk bakışta farklı minibüsü bulmayı başarabilecek misiniz?
Doğru Yanıt ve Tebrik
Eğer bu görsel zeka testinde doğru yanıta ulaşanlardansanız, tebrikler! Görsel zekanızı bir kez daha kanıtladınız. Bu tür testler, görsel dikkat ve ayrıntılara odaklanma yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olabilir.