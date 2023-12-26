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IQ ölçen zeka testi ses getirdi! Resimdeki farklı minibüsü 11 saniyede bulanlar en az 130 IQ'ya sahip çıkıyor

Görsel zeka ve bilişsel yeteneklerinizi ölçmek için hazırlanan bu optik illüzyonlu zeka testi, farklı nesneyi en kısa sürede bulmayı amaçlamaktadır. Bu testte, sayfada yer alan birbirinin aynısı görünen minibüslerden sadece bir tanesi diğerlerinden farklıdır.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 16:40 Güncelleme 26 Aralık 2023, 16:40
IQ ölçen zeka testi ses getirdi! Resimdeki farklı minibüsü 11 saniyede bulanlar en az 130 IQ’ya sahip çıkıyor

Bu zeka bulmacası, görsel algı ve dikkat becerilerinizi test eder. Bir sayfa dolusu birbirinin aynısı gibi görünen minibüsler arasından farklı olanı bulmak, düşündüğünüzden çok daha zor olabilir. İddia edilen o ki, sadece dâhiler resimdeki farklı minibüsü 11 saniyede bulabiliyor.

Test Nasıl Yapılır

Resimdeki farklı minibüsü bulmak için kendinize güveniyorsanız, süre şimdi başlıyor. İlk bakışta farklı minibüsü bulmayı başarabilecek misiniz?

Doğru Yanıt ve Tebrik

Eğer bu görsel zeka testinde doğru yanıta ulaşanlardansanız, tebrikler! Görsel zekanızı bir kez daha kanıtladınız. Bu tür testler, görsel dikkat ve ayrıntılara odaklanma yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olabilir.

Doğru Yanıtı Bulamayanlar İçin

Eğer resimdeki farklı minibüsü 10 saniyede bulamadıysanız üzülmeyin. Bu tür zeka bulmacaları, zorlayıcı olabilir ve pratikle geliştirilebilir. Önemli olan, zekanızı farklı yöntemlerle test etmeye devam etmek ve beyninizi aktif tutmaktır.

Bu tür optik illüzyonlu zeka testleri, hem eğlenceli hem de beyin jimnastiği yapmanıza yardımcı olur. Farklı nesneyi bulma beceriniz, zamanla gelişecektir. Bu yüzden denemeye devam edin ve görsel zekanızı geliştirin!

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