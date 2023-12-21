Mimar Sinan ve İbn-i Sina’nın muhteşem dediği besin! Tam bir kalsiyum deposu

Mimar Sinan yüzyıllardır kendinden söz ettiren yapıtlarıyla tanınan bir mimardır. İnşaatlarda temel malzeme olarak deve kuşu yumurtasını tercih etmesinin nedenleri araştırıldığında, bu benzersiz yumurtanın sağladığı dayanıklılık ve avantajlar ortaya çıkar. Özellikle kabukları, saklama kabı, takı ve süs eşyası yapımında kullanılabilecek kadar sert ve dayanıklıdır.
İBN-İ SİNA'NIN DEVE KUŞU YUMURTASI ÖNERİSİ 🥚
İbn-i Sina, deve kuşu yumurtasının güçlü bir kalsiyum kaynağı olduğunu keşfetmiştir. Bu özelliği sayesinde, kemik erimesine karşı etkili bir çözüm sunar. Özellikle kemik hastalığı olan hastalara önerilen deve kuşu yumurtası, yüksek kalsiyum içeriği ile kemik sağlığını destekler ve erime riskini azaltır.
DEVE KUŞU YUMURTASININ KULLANIM ALANLARI VE FAYDALARI
1. Yemek Tariflerinde Kullanımı
Deve kuşu yumurtası, çeşitli yemek tariflerinde kullanılabilir. Kek, kurabiye, börek ve çörek gibi hamur işleri ile tatlılarda kullanılarak farklı bir lezzet deneyimi sunar. Ayrıca, tavuk yumurtasına benzeyen bir tat profiline sahiptir ve hazırlanan hamur işlerinin uzun süre tazeliğini korumasına katkı sağlar.