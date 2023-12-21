Mimar Sinan ve İbn-i Sina’nın muhteşem dediği besin! Tam bir kalsiyum deposu

Deve kuşu yumurtası kabukları, eski yıllarda takı yapılan bir malzeme olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda ciltteki yüzeysel enfeksiyon oranını azaltarak daha beyaz ve parlak bir cilt sağlar.

3. Böcek Kovucu Özellik

Deve kuşu yumurtasının kabukları, örümcek ve benzeri küçük böcekleri uzak tutma özelliğine sahiptir. İbn-i Sina'nın önerdiği gibi, örümceklerin ağ örmemelerini sağlamak için kullanılabilir. Özellikle mimari alanlarda, bu özelliği ile hem böceklerden koruyucu bir etki sağlar hem de mekanın daha temiz ve beyaz bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.