Bit pazarından ikinci el aldığı montun cebinden çıkan not ve para başta Mehmet Özkan olmak üzere herkesi duygulandırdı! Adana Yüreğir'de yaşanan olayda Mehmet Özkan uygun fiyata kışlık bir mont almak için bit pazarına gitti. Burada beğendiği montu 20 TL karşılığında satın alarak evine gitti. Gİymeden önce yıkamak için makineye koyacağı esnada cebini karıştırdı ve karşısına 50 TL ile bir küçük not çıktı. O not Özkan'da hayatı boyunca unutamayacağı bir iz bıraktı. İşte detaylar...