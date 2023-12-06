Bu ağacı görürseniz yanından bile geçmeyin, altında bile durmayın! Resmen ölüm saçıyor

Guinness Rekorlar Kitabı'nın Tanımı Guinness Rekorlar Kitabı, Manşinel ağacını "Altında durulsa bile ölümcül riskler barındırıyor" şeklinde tanımlıyor. Yağmurlu havalarda ağacın altında durmak, cilt ile temas eden yağmur damlaları nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Manşinel Ağacının Tehlikeleri Cilt İle Temas Ettiğinde: Ağacın sütlü özsuyu cilt ile temas ettiğinde kabarma, yanma ve iltihaplanmaya neden oluyor.

Ağacın sütlü özsuyu cilt ile temas ettiğinde kabarma, yanma ve iltihaplanmaya neden oluyor. Yanması Durumunda: Ağacın yanması durumunda çıkan duman, gözler ile temas ettiğinde körlüğe neden olabiliyor.

Ağacın yanması durumunda çıkan duman, gözler ile temas ettiğinde körlüğe neden olabiliyor. Meyvesinin Zararları: Ağacın meyvesinden alınacak tek bir ısırık, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Florida Üniversitesi'nin Açıklamaları Florida Üniversitesi'nin bir blog yazısında belirttiğine göre, ağacın tüm parçaları zehirlidir. Tıbbi semptomlar arasında deri yanması, ciltte kabarma, konjonktivit ve sindirim sorunları bulunuyor.

Manşinel Ağacının Yer Aldığı Bölgeler Manşinel ağacı, özellikle ABD'nin Florida eyaleti ve Karayipler'in bazı bölgelerinde bulunuyor. Bu ağacın bulunduğu bölgelerde, insanların ve hayvanların ağaca yaklaşmaması büyük önem taşıyor.