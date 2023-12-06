Bu ağacı görürseniz yanından bile geçmeyin, altında bile durmayın! Resmen ölüm saçıyor

Manşinel ağacı, özellikle ABD'nin Florida eyaleti ve Karayipler'in bazı bölgelerinde bulunuyor. Bu ağacın bulunduğu bölgelerde, insanların ve hayvanların ağaca yaklaşmaması büyük önem taşıyor.
Manşinel ağacı, özellikle ABD'nin Florida eyaleti ve Karayipler'in bazı bölgelerinde bulunuyor. Bu ağacın bulunduğu bölgelerde, insanların ve hayvanların ağaca yaklaşmaması büyük önem taşıyor.
Guinness Rekorlar Kitabı, Manşinel ağacını "Altında durulsa bile ölümcül riskler barındırıyor" şeklinde tanımlıyor. Yağmurlu havalarda ağacın altında durmak, cilt ile temas eden yağmur damlaları nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.
Florida Üniversitesi'nin bir blog yazısında belirttiğine göre, ağacın tüm parçaları zehirlidir. Tıbbi semptomlar arasında deri yanması, ciltte kabarma, konjonktivit ve sindirim sorunları bulunuyor.
Manşinel ağacı, özellikle ABD'nin Florida eyaleti ve Karayipler'in bazı bölgelerinde bulunuyor. Bu ağacın bulunduğu bölgelerde, insanların ve hayvanların ağaca yaklaşmaması büyük önem taşıyor.