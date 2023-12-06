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Bu ağacı görürseniz yanından bile geçmeyin, altında bile durmayın! Resmen ölüm saçıyor

ABD'nin Florida eyaletinde ve Karayipler'in bazı bölgelerinde bulunan Manşinel ağacı, "Dünyanın En Tehlikeli Ağacı" olarak biliniyor. Guinness Rekorlar Kitabı tarafından bu unvanla adlandırılan Manşinel ağacı, insan sağlığı için ciddi tehditler oluşturuyor. İşte bu tehlikeli ağacın özellikleri ve insanlar için oluşturduğu riskler:

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 13:03 Güncelleme 06 Aralık 2023, 13:43
Bu ağacı görürseniz yanından bile geçmeyin, altında bile durmayın! Resmen ölüm saçıyor

Manşinel ağacı, özellikle ABD'nin Florida eyaleti ve Karayipler'in bazı bölgelerinde bulunuyor. Bu ağacın bulunduğu bölgelerde, insanların ve hayvanların ağaca yaklaşmaması büyük önem taşıyor.

Manşinel Ağacının Tehlikeli Özellikleri

  • Yeşil Elmaya Benzeyen Meyvesi: Manşinel ağacı, yeşil elmaya benzeyen meyveler veriyor. Ancak bu meyvelerin tüketilmesi, ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabiliyor.

  • Ölümcül Riskler Barındıran Yapısı: Ağacın kabuğu, özsuyu ve meyvesi insan sağlığı için çok tehlikeli. Hatta ağacın altında durmak bile ölümcül olabiliyor.

Guinness Rekorlar Kitabı'nın Tanımı

Guinness Rekorlar Kitabı, Manşinel ağacını "Altında durulsa bile ölümcül riskler barındırıyor" şeklinde tanımlıyor. Yağmurlu havalarda ağacın altında durmak, cilt ile temas eden yağmur damlaları nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Manşinel Ağacının Tehlikeleri

  • Cilt İle Temas Ettiğinde: Ağacın sütlü özsuyu cilt ile temas ettiğinde kabarma, yanma ve iltihaplanmaya neden oluyor.
  • Yanması Durumunda: Ağacın yanması durumunda çıkan duman, gözler ile temas ettiğinde körlüğe neden olabiliyor.
  • Meyvesinin Zararları: Ağacın meyvesinden alınacak tek bir ısırık, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Florida Üniversitesi'nin Açıklamaları

Florida Üniversitesi'nin bir blog yazısında belirttiğine göre, ağacın tüm parçaları zehirlidir. Tıbbi semptomlar arasında deri yanması, ciltte kabarma, konjonktivit ve sindirim sorunları bulunuyor.

Manşinel Ağacının Yer Aldığı Bölgeler

Manşinel ağacı, özellikle ABD'nin Florida eyaleti ve Karayipler'in bazı bölgelerinde bulunuyor. Bu ağacın bulunduğu bölgelerde, insanların ve hayvanların ağaca yaklaşmaması büyük önem taşıyor.

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