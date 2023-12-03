Hafta sonu kaçamak yapmak isteyenler burada! Ankara’ya topu topu 60 dakika uzak! Akın akın oraya gidiyorlar...

Kırıkkale 'nin turistik zenginliklerinden biri olan bu eşsiz bölge, muazzam bir kanyon manzarası sunuyor. Bu doğal güzellik, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayıp, aynı zamanda çeşitli aktivitelerle dolu bir kaçış noktası haline geldi. Şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak isteyenler için ideal bir destinasyondur.

Kanyon etrafındaki patika yürüyüşleri, ziyaretçilere nefes kesen manzaralar eşliğinde doğayla baş başa kalma fırsatı sunuyor. Kanyonun derinliklerinde gerçekleştirilen tekne turları ise unutulmaz bir deneyim vadediyor. Bu turlar, sakin suların arasında gezinerek şehrin karmaşasından uzaklaşmanın huzurunu yaşatıyor.

İskele ve tekne turları, ahşap merdivenler, yürüyüş ve bisiklet yolları, macera parkı, gençlik kampı ve göz alıcı parklar, ziyaretçilere çeşitli aktiviteler sunarak keyifli bir hafta sonu kaçamağı için ideal bir ortam oluşturuyor. Bu bölge, doğa ile iç içe geçen bir atmosferiyle sadece yerel halkı değil, aynı zamanda şehri ziyaret eden turistleri de cezbediyor.