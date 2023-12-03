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Hafta sonu kaçamak yapmak isteyenler burada! Ankara'ya topu topu 60 dakika uzak! Akın akın oraya gidiyorlar...

İşten, kalabalıktan uzaklaşmak ve haftalık yorgunluklarından arınmak isteyenler için bir yer keşfedildi! Sadece 60 dakika uzaklıkta, muazzam doğasıyla ünlü bu yer, doğa severleri adeta büyüsüne kaptırıyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşarak huzur dolu bir kaçamak yapmak isteyenler, bu doğal güzelliklerle dolu bölgeye akın akın gidiyor.

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 18:07 Güncelleme 03 Aralık 2023, 18:07
Hafta sonu kaçamak yapmak isteyenler burada! Ankara’ya topu topu 60 dakika uzak! Akın akın oraya gidiyorlar...

Kırıkkale, tarihî ve doğal güzellikleriyle zenginleşmiş bir şehir olarak hafta sonu kaçamağı için ideal bir destinasyon sunuyor. Ankara'ya olan yakınlığıyla dikkat çeken bu şehirde, kafa dinlemek ve farklı aktivitelerle zaman geçirmek mümkün. İşte hafta sonu hemen gidebileceğiniz, kafa dinleyebileceğiniz farklı aktivitelerle kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz Kırıkkale'nin en çok ziyaret edilen 3 yeri...

LAVANTA VADİSİ

İster dinlenmek için, ister farklı bir yer görmek için isterseniz de fotoğraf çekmek için... Balışeyh Lavanta Vadisi olarak bilinen bu yerde istediğiniz şekilde gezip eğlenebilirsiniz. Burada lavantalar arasında gezip dolaşabilir, rengarenk fotoğraflar çekebilir, bölgenin yöresel ürünlerini satın alabilirsiniz.

Oldukça doğal ve gizemli yapısıyla Kırıkkale ile Samsun'u birbirine bağlayan karayolu güzergahında yer alıyor.

HASANDEDE PERİBACALARI

Dünya genelinde nadir bulunan "kırmızı peri bacaları"nın ender görüldüğü yerlerden biri olan Kırıkkale, Hasandede ilçesi ve Bahşılı ilçesinin Büyük Şarkıkaya köyünde bu eşsiz doğal güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Dağın eteklerine konumlanmış olan bu peri bacaları, özellikle gün batımında ortaya çıkan büyüleyici manzaralarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Hasandede ilçesindeki bu benzersiz coğrafya, kırmızı tonlardaki peri bacalarıyla adeta bir doğa harikası oluşturuyor.

KÖPRÜKÖY SEYİR TERASI

Kırıkkale'nin turistik zenginliklerinden biri olan bu eşsiz bölge, muazzam bir kanyon manzarası sunuyor. Bu doğal güzellik, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayıp, aynı zamanda çeşitli aktivitelerle dolu bir kaçış noktası haline geldi. Şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak isteyenler için ideal bir destinasyondur.

Kanyon etrafındaki patika yürüyüşleri, ziyaretçilere nefes kesen manzaralar eşliğinde doğayla baş başa kalma fırsatı sunuyor. Kanyonun derinliklerinde gerçekleştirilen tekne turları ise unutulmaz bir deneyim vadediyor. Bu turlar, sakin suların arasında gezinerek şehrin karmaşasından uzaklaşmanın huzurunu yaşatıyor.

İskele ve tekne turları, ahşap merdivenler, yürüyüş ve bisiklet yolları, macera parkı, gençlik kampı ve göz alıcı parklar, ziyaretçilere çeşitli aktiviteler sunarak keyifli bir hafta sonu kaçamağı için ideal bir ortam oluşturuyor. Bu bölge, doğa ile iç içe geçen bir atmosferiyle sadece yerel halkı değil, aynı zamanda şehri ziyaret eden turistleri de cezbediyor.

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