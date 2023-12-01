1 bardağıyla puf puf kabarıyor! Poğaça tutkunlarına müjde! Sütsüz yapılıyor balon gibi şişiyor!

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan poğaça, süt olmadan da nefis bir hale gelebilir. Geleneksel tariflere farklı bir dokunuş katmak isteyenler için süt yerine alternatif malzemelerle yapılan poğaça tarifleri, sofralara yeni bir soluk getirecek. İşte, süt kullanmadan da kabaran poğaçalar yapmanın sırları...