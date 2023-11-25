Sadece 120’den yüksek IQ’su olanlar görüyor: 7 saniyede resimdeki topu tespit eden çok az kişi var!

Optik illüzyonlar, fiziksel, fizyolojik ve bilişsel olmak üzere birçok farklı türde karşımıza çıkar. Beynimizin nesneleri algılama şeklini zorlayan, şekil değiştiren ilginç görüntüler, optik illüzyonların en belirgin özellikleridir. Araştırmalar, optik illüzyonların, algılarımız hakkında bilgi veren bir tür psikoanaliz olduğunu göstermektedir. İnsan beyni, görüntüleri nasıl gördüğüne bağlı olarak farklı şekillerde algılayabilir.

Topun Gizlendiği Yer Bu optik illüzyonda, Büyükanne'nin oturma odasında gizlenmiş bir top olduğu düşünülür. İddialara göre, bu resimde topu bulabilen insanların yalnızca %2'sidir. Optik illüzyon görüntüsü, IQ'nuzu test etmek için eğlenceli bir yöntemdir. Ancak gerçek bir IQ testi yapmak, zeka seviyenizi belirlemenin sağlam bir yoludur.