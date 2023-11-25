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Sadece 120'den yüksek IQ'su olanlar görüyor: 7 saniyede resimdeki topu tespit eden çok az kişi var!

Bir optik illüzyonun mükemmel bir örneği olan bu görsel, Büyükanne'nin oturma odasını ve içinde gizlenmiş bir topu içeriyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlenceli bir bulmaca olan bu resimde, izleyicilere Büyükanne'nin oturma odasındaki topu bulma görevi veriliyor. Resimde, renkli iplik toplarıyla dolu olan Büyükanne'nin oturma alanı, bir örgü işi ve masada duran bir çay seti gösteriliyor.

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 10:22 Güncelleme 25 Kasım 2023, 10:22
Sadece 120’den yüksek IQ’su olanlar görüyor: 7 saniyede resimdeki topu tespit eden çok az kişi var!

Optik illüzyonlar, fiziksel, fizyolojik ve bilişsel olmak üzere birçok farklı türde karşımıza çıkar. Beynimizin nesneleri algılama şeklini zorlayan, şekil değiştiren ilginç görüntüler, optik illüzyonların en belirgin özellikleridir. Araştırmalar, optik illüzyonların, algılarımız hakkında bilgi veren bir tür psikoanaliz olduğunu göstermektedir. İnsan beyni, görüntüleri nasıl gördüğüne bağlı olarak farklı şekillerde algılayabilir.

Topun Gizlendiği Yer

Bu optik illüzyonda, Büyükanne'nin oturma odasında gizlenmiş bir top olduğu düşünülür. İddialara göre, bu resimde topu bulabilen insanların yalnızca %2'sidir. Optik illüzyon görüntüsü, IQ'nuzu test etmek için eğlenceli bir yöntemdir. Ancak gerçek bir IQ testi yapmak, zeka seviyenizi belirlemenin sağlam bir yoludur.

Topun Bulunduğu Yer

Eğer Büyükanne'nin oturma odasında topu bulmakta zorlanıyorsanız, size yardımcı olmak için buradayız. Resimde, top Büyükanne'nin oturduğu kanepe üzerinde gizlenmiştir. Topun bulunduğu yer aşağıdaki resimde sizin kolaylığınız için vurgulanmıştır:

İlk bakışta top zor görünse de, birkaç saniye sonra şekli bir top olduğunu açığa çıkaracaktır. Bu optik illüzyon, birçok yetişkini Büyükanne'nin oturma odasında gizlenmiş topu bulmaya çalışırken şaşırtmıştır.

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