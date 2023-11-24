7 saniyede resimdeki topu tespit eden çok az kişi var! Sadece 120’den yüksek IQ’su olanlar görüyor!

Bir optik illüzyon örneği, içinde bir yerde gizli bir top bulunan Büyükanne'nin oturma odasının resmidir. Hem çocuklar hem de yetişkinler için bir bulmaca olarak sunulan bu görsel, izleyicilere Büyükanne'nin oturma odasında "Topu bul" talimatını verir. Resimde, Büyükanne'nin renkli iplik toplarıyla dolu oturma alanı, örülen bir susturucu ve masada bir çay seti gösterilmektedir.

Topun Gizlendiği Yer Bu optik illüzyonda, Büyükanne'nin oturma odasında gizlenmiş bir top olduğu düşünülür. İddialara göre, bu resimde topu bulabilen insanların yalnızca %2'sidir. Optik illüzyon görüntüsü, IQ'nuzu test etmek için eğlenceli bir yöntemdir. Ancak gerçek bir IQ testi yapmak, zeka seviyenizi belirlemenin sağlam bir yoludur.