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7 saniyede resimdeki topu tespit eden çok az kişi var! Sadece 120'den yüksek IQ'su olanlar görüyor!

Optik illüzyonlar, fiziksel, fizyolojik ve bilişsel olmak üzere birçok farklı türde karşımıza çıkar. Beynimizin nesneleri algılama şeklini zorlayan, şekil değiştiren ilginç görüntüler, optik illüzyonların en belirgin özellikleridir. Araştırmalar, optik illüzyonların, algılarımız hakkında bilgi veren bir tür psikoanaliz olduğunu göstermektedir. İnsan beyni, görüntüleri nasıl gördüğüne bağlı olarak farklı şekillerde algılayabilir.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 13:27 Güncelleme 24 Kasım 2023, 14:14
7 saniyede resimdeki topu tespit eden çok az kişi var! Sadece 120’den yüksek IQ’su olanlar görüyor!

Bir optik illüzyon örneği, içinde bir yerde gizli bir top bulunan Büyükanne'nin oturma odasının resmidir. Hem çocuklar hem de yetişkinler için bir bulmaca olarak sunulan bu görsel, izleyicilere Büyükanne'nin oturma odasında "Topu bul" talimatını verir. Resimde, Büyükanne'nin renkli iplik toplarıyla dolu oturma alanı, örülen bir susturucu ve masada bir çay seti gösterilmektedir.

Topun Gizlendiği Yer

Bu optik illüzyonda, Büyükanne'nin oturma odasında gizlenmiş bir top olduğu düşünülür. İddialara göre, bu resimde topu bulabilen insanların yalnızca %2'sidir. Optik illüzyon görüntüsü, IQ'nuzu test etmek için eğlenceli bir yöntemdir. Ancak gerçek bir IQ testi yapmak, zeka seviyenizi belirlemenin sağlam bir yoludur.

Topun Bulunduğu Yer

Eğer Büyükanne'nin oturma odasında topu bulmakta zorlanıyorsanız, size yardımcı olmak için buradayız. Resimde, top Büyükanne'nin oturduğu kanepe üzerinde gizlenmiştir. Topun bulunduğu yer aşağıdaki resimde sizin kolaylığınız için vurgulanmıştır:

İlk bakışta top zor görünse de, birkaç saniye sonra şekli bir top olduğunu açığa çıkaracaktır. Bu optik illüzyon, birçok yetişkini Büyükanne'nin oturma odasında gizlenmiş topu bulmaya çalışırken şaşırtmıştır.

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