PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Keşfet Haberleri

Atkı bere içlik ne varsa hazırlayın 9 derece düşecek! İstanbul Valisi Davut Gül 'Kar geliyor' dedi! 4 gün sonra lapa lapa yağacak

İstanbul'da kar alarmı verildi! Atkı bere içlik ne varsa hazırlayın! Megakent İstanbul'a uzun bir aranın ardından Kasım karı yağacak. Beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte termometrelerbirden 9 derece düşecek. Meteoroloji uzmanları, vatandaşları soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Kış Tedbirleri Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül de "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor.'' dedi. İşte Meteoroloji 5 günlük hava durumu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 11:58 Güncelleme 22 Kasım 2023, 12:10
Atkı bere içlik ne varsa hazırlayın 9 derece düşecek! İstanbul Valisi Davut Gül ’Kar geliyor’ dedi! 4 gün sonra lapa lapa yağacak

İstanbullular için peş peşe uyarılar yapıldı! Kar geliyor, mont, bot, eldiven, atkı ne varsa çıkarın! Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki hafta sonu kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Özellikle İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. İstanbul Valisi Davut Gül de, kar yağışına karşı hazırlıkları tarih vererek başlattıklarını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırarak kar yağışına neden olacak. İstanbul'da da bu durumdan etkilenecek şehirler arasında yer alıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL YENİ HAFTAYA KAR YAĞIŞIYLA GİRECEK

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk hava, yılın ilk kar yağışını getirerek kırsal ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Şehir sakinleri, kar manzarasıyla birlikte kışın gelişini hissetti.

Meteoroloji yetkililerine göre, hafta sonu İstanbul'da kar yağışının tekrar başlaması bekleniyor. Hava durumu raporları, şehirdeki sıcaklığın daha da düşeceğini ve kar yağışının etkisini artıracağını öngörüyor.

"26 KASIM'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında, 'Kış Tedbirleri Toplantısı' yapıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda konuşan Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için 'Kış Tedbirleri Toplantısı'nı yapıyoruz.

Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" dedi.

Ayrıca toplantıda icari araçlarda her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanan kış lastiği zorunluluğunun, bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım'a çekilmesi kararı alındı.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi’nde ’Filistin’ çağrısı: İki devletli çözüm için inisiyatif alın | Türkiye garantörlüğe hazır
İYİ Parti’de iç hesaplaşma! Tacizle suçlanıp ihracı istenen Ümit Dikbayır’dan Akşener’e rest: Rezil kepaze edeceğim! İYİ Parti soruşturma başlattı
Geçmişten günümüze İsrail-Filistin arasındaki esir takasları! Hamas’ın kurucu ismi Şeyh Ahmed Yasin detayı dikkat çekti
SON DAKİKA