Bu akıllara durgunluk veren optik illüzyonda papağanı görebiliyorsanız ’yüksek IQ’ya sahipsiniz

Yüksek IQ seviyesine sahip insanlar, bilgiyi hızlı ve verimli bir şekilde işleyebilirler. Bu tür bir yetenek, kamufle edilmiş nesneleri veya detayları fark etmek için oldukça önemlidir. Söz konusu resimdeki papağan, oldukça iyi saklanmış durumda ve bunu fark etmek, kalıpların dışında düşünmeyi ve olaylara farklı açılardan bakmayı gerektirir.
11 Saniyelik Meydan Okuma: Zamanınızı Ayarlayın
Bu meydan okumayı başlatmadan önce bir zamanlayıcı kurun ve kendinizi 11 saniye içinde papağanı fark edip edemeyeceğinizi görmeye hazırlayın. Dikkatinizi tamamen resme verin ve her bir detayı inceleyin. Gördüğünüz her şeyin yerli yerinde olup olmadığını, olağan dışı bir şey olup olmadığını değerlendirin.
Bu optik illüzyona bir göz atıp papağanın nerede olduğunu bulmaya çalışmıyorsunuz? Optik illüzyonlar, beynimiz ve gözlerimiz birbiriyle konuşmaya çalıştığında ve yorum biraz karıştığında ortaya çıkar; bu nedenle bazılarının tam önlerinde olanı fark etmesi biraz zaman alabilir.
İlk Başta Fark Etmek Zor
Görünen o ki, yalnızca "yüksek IQ'ya sahip olanlar" bu akıllara durgunluk veren optik yanılsamadaki papağanı 11 saniyede fark edebiliyor - yani bu çok zor bir şey. Hayvan çok iyi gizlenmiş ve kamufle edilmiş; bu yüzden onu fark edebilmek için alışılmışın dışında düşünmeniz gerekecek.