Bu bitkiyi gören yolunu değiştirsin, elini bile sürmesin! Koparmanın cezası nefes kesti! Bilmeyenlerin başına bela olur

Kıyı Sarımsağı'nın Önemi ve Korunması

Kıyı Sarımsağı, Türkiye'nin endemik bitkilerinden biri olarak biliniyor. Bu bitkinin ekosistem içindeki rolü, biyolojik çeşitliliğin korunmasında büyük öneme sahip. Bu sebeple, bu bitkinin korunması hem yerel hem de ulusal düzeyde önem taşıyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın bu konudaki çalışmaları, Kıyı Sarımsağı'nın korunmasını sağlamak amacıyla yapılmakta. Denetim ekipleri, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın bu değerli bitkisinin zarar görmemesi için titiz bir çalışma yürütüyorlar.