Üçler Döner'in sahibi Hacı Mustafa Atmaca sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında söyledikleriyle tepki topladı. Peki, Üçler Döner sahibi Hacı Mustafa Atmaca ne dedi, kimdir, kaç yaşında? Mustafa Atmaca neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? İşte haberin detayı!
ÜÇLER DÖNER SAHİBİ HACI MUSTAFA ATMACA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Üçler Döner'in sahibi "Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı Hacı Mustafa Atmaca'nın sosyal medya hesabı TikTok'ta 641 bin takipçisi var. İnternette hakkında bilgi yer almıyor.
MUSTAFA ATMACA NEDEN GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI MI?
Mustafa Atmaca, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.