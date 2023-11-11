Üçler Döner'in sahibi Hacı Mustafa Atmaca sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında söyledikleriyle tepki topladı. Peki, Üçler Döner sahibi Hacı Mustafa Atmaca ne dedi, kimdir, kaç yaşında? Mustafa Atmaca neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? İşte haberin detayı!