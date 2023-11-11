En büyük bilmecenin sırrı çözüldü! Pizza kutuları meğer bu yüzden kareymiş: Öğrenenler şaşkına dönüyor

Pizza kutularının neden kare olduğu. Bu sorunun cevabı, aslında hem pratik hem de ekonomik sebeplere dayanıyor.

Pizza Kutularının Kare Olma Nedeni Maliyet Etkisi: Pizza kutularının kare olmasının başlıca nedeni, maliyet. Kare kutular, tek bir karton parçasının katlanmasıyla oluşturulurken, dairesel kutular için daha fazla malzeme ve işçilik gerekiyor. Bu durum, pizza kutusu maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor. Taşıma Kolaylığı ve Yer Tasarrufu: Kare kutular, yuvarlak kutulara göre daha kolay istiflenebilir ve taşınabilir. Yuvarlak kutular yan yana getirildiğinde arada boşluklar kalır ve bu da alan israfına yol açar.