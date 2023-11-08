Bilim dünyası şaşkın! Kafası kurt gövdesi de kaplan gibi

Türün son temsilcisi olarak kabul edilen Tazmanya Kaplanı 1936 yılında bir siyah beyaz fotoğrafla belgelenmişti. Ancak son araştırmalar, bu fotoğraftaki hayvanın aslında türünün sondan bir önceki örneği olduğunu gösteriyor. Son Thylacine, Elias Churchill tarafından Florentine Vadisi'nden yakalandıktan sonra hayvanat bahçesine satılan yaşlı bir dişiydi. Ancak bu nadir tür, hayvanat bahçesine geldikten sadece birkaç ay sonra hayatını kaybetti ve cesedi gönderildi. Ne yazık ki, Tazmanya Müzesi ve Sanat Galerisi (TMAG) tarafından yanlış etiketlendi ve yıllarca müzenin tozlu raflarında unutuldu.