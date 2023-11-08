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Bilim dünyası şaşkın! Kafası kurt gövdesi de kaplan gibi

Tazmanya Kaplanı bilinen son örneği 7 Eylül 1936'da kaydedilen büyüleyici bir canlı olarak görüntülendi. Thylacinus cynocephalus adıyla da bilinen bu tür Hobart'taki Beaumaris Hayvanat Bahçesi'nde yaşamını yitirmişti. Tazmanya Kaplanı kafası kurt, gövdesi kaplan gibi çizgili ve kesesi kanguru gibi olan bir yaratık olarak tanınıyor. Ancak yeni araştırmalar bu türün hala yaşadığına dair umutları yeşertiyor.

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 10:18 Güncelleme 08 Kasım 2023, 10:18
Bilim dünyası şaşkın! Kafası kurt gövdesi de kaplan gibi

Türün son temsilcisi olarak kabul edilen Tazmanya Kaplanı 1936 yılında bir siyah beyaz fotoğrafla belgelenmişti. Ancak son araştırmalar, bu fotoğraftaki hayvanın aslında türünün sondan bir önceki örneği olduğunu gösteriyor. Son Thylacine, Elias Churchill tarafından Florentine Vadisi'nden yakalandıktan sonra hayvanat bahçesine satılan yaşlı bir dişiydi. Ancak bu nadir tür, hayvanat bahçesine geldikten sadece birkaç ay sonra hayatını kaybetti ve cesedi gönderildi. Ne yazık ki, Tazmanya Müzesi ve Sanat Galerisi (TMAG) tarafından yanlış etiketlendi ve yıllarca müzenin tozlu raflarında unutuldu.

Bir thylacine uzmanı olan Dr Robert Paddle yaptığı açıklamada "Yıllarca birçok müze küratörü ve araştırmacısı, kalıntılarını aradı ancak başarılı olamadı. Zoolojik koleksiyonda 1936'dan kalma hiçbir thylacine materyali kaydedilmemişti ve bu nedenle cesedinin atıldığı varsayıldı" dedi.

Ancak yapılan bir çalışma 1936-37 tarihli yayınlanmamış bir müze tahnitçisinin raporunu inceleyerek, TMAG koleksiyonunda 1936'dan beri var olan son Thylacine örneğini bulmayı başardı.

TÜRÜN YOKOLUŞUNUN ARDINDAKİ İNSAN ETKİSİ

Tazmanya Kaplanı'nın türünün yok oluşu büyük ölçüde insan faaliyetlerine bağlanmaktadır. Bu hayvanın yok oluşu insanların avlanma ve yaşam alanlarını tahrip etmeleri sonucu gerçekleşti.

Tazmanya Kaplanı'nın bazı hayranları, bu eşsiz türün hala hayatta olduğuna inanıyor ve Tazmanya'nın vahşi doğasında gizlice yaşadığına dair iddialarda bulunuyor. Ancak bu iddialar bilim dünyasında büyük ölçüde tartışılıyor.

Araştırmacılar son Tazmanya Kaplanı kalıntılarının yardımıyla bu türün mirasını canlı tutmaya yönelik çalışmalar yapmayı umuyor.

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